Nokia G42 5G, lo smartphone riparabile di Nokia a un prezzo mai visto

Per un produttore di smartphone puntare alla fascia medio-bassa del mercato vuol dire scontrarsi con decine di dispositivi tutti molto simili. Perciò, per farsi largo in questo contesto, è chiaro che i vari produttori devono escogitare soluzioni innovative per attirare l’attenzione degli utenti e mantenere accessibili i prezzi.

E tra le proposte più interessanti troviamo il Nokia G42 5G, il primo smartphone del brand finlandese che gli utenti possono riparare in piena autonomia acquistando i pezzi da iFixit. Per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon, il prezzo di questo dispositivo è ancora più interessante.

Nokia G42 5G – Qualcomm Snapdragon 480 Plus– Versione 6/128 GB

Nokia G42 5G: scheda tecnica

Nokia G42 5G ha uno schermo IPS LCD da 6,56 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e refresh rate fino 90Hz. A protezione dello schermo troviamo un robusto Corning Gorilla Glass 3.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 480+ con un solo taglio di memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili fino a 1 TB acquistando separatamente scheda microSD.

Presente la funzione Virtual RAM, che permette all’utente di guadagnare altri 5 GB di RAM aggiuntiva attingendo dallo spazio di archiviazione del device (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto un sensore principale da 50 MP, uno per gli scatti macro da 2 MP e uno per la profondità sempre da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP.

Tra le opzioni di connettività abbiamo: il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Presente anche un chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo a 20 W. Il sistema operativo è Android 13 con la promessa da parte di Nokia di 2 aggiornamenti di sistema e fino a 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Presente anche la certificazione IP52, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e alle gocce d’acqua.

Infine un dettaglio molto importante sul Nokia G42 è che può essere riparato dall’utente semplicemente acquistando (anche in Italia) i ricambi necessari su iFixit, un’ottima strategia per allungare la vita del proprio device e, al contempo, provvedere in piena autonomia alle operazioni di manutenzione.

Nokia G42 5G: l’offerta su Amazon

Nokia G42 5G è un device di fascia medio-bassa caratterizzato da una scheda tecnica semplice, ma più che sufficiente per le operazioni quotidiane e le app più diffuse.

Tra i punti forti di questo smartphone troviamo sicuramente l’autonomia che, grazie a un processore poco energivoro, garantisce diversi giorni di utilizzo senza il bisogno di collegarlo alla rete elettrica (chiaramente senza esagerare con le app). Più che interessante anche il discorso sulle riparazioni che, per gli utenti competenti in materia, rappresenta un incentivo in più per acquistare questo dispositivo.

Il prezzo di listino è di 259,99 euro ma oggi, grazie all’offerta Amazon, Nokia G42 5G scende a 219,99 euro (-15%, -40 euro), con uno sconto da non sottovalutare, che potrebbe fare la felicità di molti: è un buon prodotto, di un bran affidabile, ad un prezzo più che ragionevole.

