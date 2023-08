Nokia XR20: lo smartphone indistruttibile crolla di prezzo

Fonte foto: Nokia

Il mondo dei rugged phone è caratterizzato da dispositivi massicci e affidabili, pensati per resistere a qualsiasi tipo si sollecitazione esterna, piuttosto che per essere oggetti di design o dalle prestazioni elevate. Ed è proprio questo il punto di forza di un device del genere: una semplicità estrema e una durevolezza davvero senza compromessi, che permette agli utenti di portare il telefono anche sul posto di lavoro senza nessuna preoccupazione.

Non fa eccezione il Nokia XR20, un rugged phone prodotto da Nokia che oggi è disponibile in super sconto su Amazon, col prezzo che crolla a picco sotto i 350 euro.

Nokia XR20 – Processore Qualcomm Snapdragon 480 – Versione 4/64 GB

Nokia XR20: scheda tecnica

Nokia XR20 ha un display IPS LCD da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 60 Hz. A protezione dello schermo un vetro Gorilla Glass Victus, super resistente e pronto per essere utilizzato in qualsiasi condizione anche con i guanti e con mani bagnate.

Inoltre il Nokia XR20 ha la certificazione IP68, che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione e la certificazione militare MIL-STD-810H per una ulteriore garanzia di resistenza alle temperature estreme e a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 480 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB tramite una scheda microSD esterna.

Il comparto fotografico è composto da due sensori con il principale da 48 MP (f/1.8) e il secondario, un ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0). Un dettaglio che vale la pena sottolineare è la presenza di ottiche Zeiss, azienda che non ha bisogno di presentazioni.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, QZSS e NavIC. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria da 4.630 mAh con ricarica cablata a 18 Watt e wireless a 15 watt. Il sistema operativo è Android 11 con il device che, alla prima accensione, si aggiornerà automaticamente a Android 13.

Nokia XR20: l’offerta su Amazon

Il Nokia XR20 è un dispositivo che, a livello hardware, occupa la fascia medio-bassa del mercato anche se grazie ai materiali impiegati da Nokia ha tutte le carte in regola per essere un buon rugged phone, che può resistere a qualsiasi tipo di ambiente ed essere utilizzato anche in condizioni estreme.

Il prezzo di listino è di 499,99, non proprio basso come tutti i dispositivi rugged, tuttavia grazie all’ottima offerta Amazon è possibile acquistarlo a 339,99 euro (-32%, -160 euro) uno sconto più che interessante che potrebbe convincere anche gli indecisi a passare a un nuovo smartphone rugged.

