Fonte foto: Nokia

Parliamoci chiaro: non a tutti serve avere ogni anno l’ultimo modello di smartphone, con le migliori fotocamere del momento, uno schermo enorme e incredibilmente luminoso e un design da museo di arte moderna. Alla maggior parte di noi serve solo un buon prodotto, di un marchio affidabile, che ci permetta di navigare su Internet, controllare i social, usare WhatsApp e fare qualche foto ad amici, parenti, animali domestici e gustosissimi piatti di fettuccine Alfredo da mettere su Instagram.

E per un telefono così non siamo disposti a spendere cifre esorbitanti: massimo 300 euro, meglio se di meno. Amazon ha la soluzione, il modello di smartphone che molti di noi stanno cercando: è il Nokia G60, un buon telefono di fascia media che, grazie allo sconto oggi disponibile, costa davvero poco per quel che vale.

Nokia G60 – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 4/128 GB

Nokia G60: scheda tecnica

Nokia G60 ha un display IPS LCD da 6,58 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5, ottimo per prevenire graffi e rotture accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una microSD esterna. Il comparto fotografico comprende un sistema con tre fotocamere, con un sensore principale da 50 MP (f/1.8), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/1.5) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/1.5). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’ingresso jack da 3.5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica cablata da 20W.

Il sistema operativo è Android 12 che si aggiornerà automaticamente a Android 13 alla prima accensione del dispositivo, grazie ai tre anni di aggiornamenti di sistema promessi dall’azienda finlandese. I dispositivi Motorola sono caratterizzati da un’interfaccia utente molto semplice e poco personalizzata, cosa che li rende facili e piacevoli da usare.

Il Nokia G60 è uno smartphone di fascia medio-bassa, robusto e anche attento all’ambiente grazie alla struttura realizzata con materiali riciclati: con il telaio e la cover prodotti con il 60% e il 100% di plastica riciclata. Inoltre, grazie ai tre anni di aggiornamenti di sistema promessi, questo smartphone è fatto per durare ed è l’ideale per chi non vuole un dispositivo da cambiare ogni anno ma cerca una soluzione che possa durare nel tempo.

Nokia G60: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino di Nokia G60 è di 349,99 euro, non bassissimo ma oggi normale per uno smartphone con questa scheda tecnica. Tuttavia grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare il dispositivo a 269,90 euro (-23%, -80 euro), un piccolo sconto più che gradito, che può fare la differenza per molti utenti.

