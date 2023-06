Smart TV 4K al prezzo più basso: il 43'' Nokia è imperdibile

La gamma di Android TV di Nokia è ricca di opzioni, con un rapporto qualità/prezzo sempre molto interessante e con tante soluzioni per gli utenti alla ricerca di uno Smart TV completo e in grado di offrire un’esperienza di visione soddisfacente. In questo momento, una nuova offerta di Amazon rappresenta l’occasione giusta per acquistare un Smart TV Nokia. Il protagonista di quest’offerta è il Nokia QLED Smart TV 43" con risoluzione 4K UHD e piattaforma Android TV. Il modello è ora proposto con uno sconto del 40%.

Grazie alla nuova offerta di Amazon è ora possibile acquistare il Nokia QLED Smart TV 43" al nuovo prezzo minimo storico. Il modello, dotato di piattaforma smart Android TV e pannello 4K, è ora disponibile in offerta con un prezzo ridotto a 270 euro. Si tratta di uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. La promozione diventa, quindi, l’occasione giusta per poter acquistare un nuovo Smart TV completo e con un prezzo realmente vantaggioso.

Nokia QLED Smart TV 43 pollici 4K

Nokia QLED Smart TV: il comparto tecnico non ha punti deboli

Lo Smart TV di Nokia può contare su di un comparto tecnico completo che si traduce in un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Il modello in offerta è dotato di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K UHD e supporto Dolby Vision e Dolby Atmos. Il TV è compatibile con il nuovo digitale terrestre (DVB-T2) e potrà essere utilizzato senza alcuna limitazione.

Da segnalare anche un comparto audio di ottima qualità con un doppio speaker stereo (2 x 10 W) e supporto Dolby Digital 5.1. Il TV può contare su di una dotazione di porte completa (3 HDMI, 2 USB 2.0, una porta Ethernet, il jack per le cuffie) e sulla possibilità di sfruttare le connessioni Wi-Fi e Bluetooth. C’è il supporto VESA 100 x 100 per il collegamento a parete.

La piattaforma smart, invece, è Android TV 11 con tutte le applicazioni dei principali servizi di streaming facilmente scaricabili dal Play Store già integrato. C’è anche il supporto a Google Assistant che consente il controllo vocale del TV, con tante funzioni utilizzabili per una gestione "hands-free" dell’esperienza di visione, senza il bisogno di utilizzare il telecomando. Ottima è anche l’integrazione con lo smartphone, grazie alla funzione Chromecast integrata per trasmettere contenuti dal proprio dispositivo direttamente sul grande schermo del TV.

Smart TV Nokia: offerta, prezzo e sconto

La nuova offerta Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo Smart TV completato e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il Nokia QLED Smart TV 43" al minimo storico di 270 euro è un modello completo, ideale in vari contesti di utilizzo (le dimensioni compatte lo rendono facilmente collocabile in tutte le stanze di casa) e sempre in grado di offrire un’esperienza d’uso completa, sia per la qualità del pannello che per una piattaforma software completa e supportata.

