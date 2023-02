Nokia: tre nuovi low cost per chi ama il fai da te

Al Mobile World Congress 2023 di Barcellona HDM Global, azienda finlandese proprietaria del marchio Nokia ha presentato tre nuovi modelli di smartphone economici: il Nokia G22, il Nokia C22 e il Nokia C32. Il primo ha la particolarità di essere riparabile dall’utente, velocemente e con strumenti comuni, grazie ad una collaborazione con iFixit. Gli altri due si vanno ad aggiungere alla già ben nota gamma Nokia C, tanto amata da coloro che preferiscono spendere poco per comprare gli smartphone.

Nokia G22, lo smartphone fai da te

Il Nokia G22 è stato appositamente progettato da HMD Global per essere facilmente riparato dall’utente tra le mura casa. Grazie alla community di iFixit, gli utenti possono accedere facilmente a guide e tutorial di riparazione. Tutte le principali parti di ricambio saranno rese disponibili da Nokia, e sarà quindi possibile sostituire il display in caso di caduta e rottura del vetro, oppure la batteria quando non tiene più la ricarica. E per fare tutto questo, Nokia garantisce che non saranno necessari strumenti specifici.

Per il resto, Nokia G22 è un low cost 2023 a tutti gli effetti: ha un SoC Unisoc T606 con connessione solo 4G, accompagnato da 4 GB di RAM che possono diventare 6 GB aggiungendo 2 GB di RAM "virtuale", usando parte dello spazio di archiviazione che è da 64 GB o 128 GB. È comunque possibile aumentare lo storage inserendo una scheda microSD fino a 2 TB.

Il display è da 6,5, LCD con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel), in formato a 20:9 ed è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3. Il pannello arriva a una frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz e una luminosità di 500 nit.

Lo smartphone presenta tre sensori fotografici sul retro e un flash LED. Il sensore principale è da 50 megapixel (f/1.8) con autofocus, aiutato da un sensore macro da 2 megapixel e da uno profondità sempre da 2 megapixel. Nella parte anteriore c’è l’immancabile sensore per i selfie da 8 megapixel (f/2.0).

Senza dubbio da non sottovalutare la batteria sostituibile da 5.050 mAh, che secondo HDM Global garantisce 3 giorni di autonomia. Si ricarica via cavo USB-C a 20W.

Lo smartphone è dotato di sistema operativo Android 12 standard (quindi non Go Edition, nonostante le basse prestazioni) al quale Nokia aggiungerà tre anni di aggiornamenti mensili. Infine, una curiosità: nonostante sia possibile aprire lo smartphone e smontarlo, il Nokia G22 è certificato IP52 contro la polvere e le gocce d’acqua.

Novità nella gamma Nokia C

La gamma Nokia C ora prevede due nuovi modelli: il Nokia C22 e il Nokia C32. Il primo arriva con un SoC octa-core con clock massimo pari a 1.6 GHz accoppiato a 2 o 3 GB di RAM. Anche in questo caso è disponibile la tecnologia Virtual RAM che fornisce 2 GB di RAM aggiuntiva, prendendola in prestito da 64 GB di storage a disposizione, che può essere aumentato con una scheda microSD da 256 GB.

Lo schermo LCD ha una dimensione da 6,5 ​​pollici, una risoluzione HD+ ed è coperto da un vetro temperato 2.5D per proteggerlo dai graffi. Il lettore di impronte digitali è posizionato sul retro del telefono.

Il comparto fotografico prevede due sensori posteriori: un principale grandangolare da 13 megapixel con autofocus e un macro da 2 megapixel. Il sensore selfie nella parte frontale da 8 megapixel è alloggiato notch a goccia.

Nokia C22 è dotato di una batteria da 5.000 mAh, che gli permette di rimanere attivo fino a 3 giorni, con ricarica cablata da 10W tramite connessione USB-C. Non manca una porta jack audio da 3,5 mm. Il telefono si connette alle reti 4G, al WiFi 5 e al Bluetooth 5.2.

Nokia C32 si differenzia dal C22 per un comparto fotografico decisamente migliore. Infatti viene fornito con un sensore da 50 megapixel con autofocus e un macro da 2 megapixel. Rimane lo stesso sensore per i selfie da 8 MP. Per il resto non si discosta di molto da suo fratello C32. Anche in questo caso troviamo un SoC octa-core fino a 1,6 GHz, abbinato a 3 o 4 GB di RAM, a seconda della configurazione scelta.

Tramite tecnologia VRAM si può espandere la RAM fino a 3 GB attingendo dai 64 GB o 128 GB di spazio di archizione. Questo può essere aumentato tramite microSD fino a 256 GB. Non cambia il display HD+ da 6,5 ​​pollici anche in questo caso LCD e coperto da vetro temperato 2.5D.

Identica anche la batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10W così come la compatibilità con le reti 4G. È certificato IP52 contro la polvere e le gocce d’acqua e offre anche una porta jack audio da 3,5 mm. Lo smartphone esce dalla fabbrica con Android 13 e riceverà due anni di aggiornamenti di sicurezza.

Disponibilità e prezzi

Nokia G22 sarà in vendita nei colori Meteor Grey e Lagoon Blue a 189 euro. Da notate che il kit di montaggio e pezzi di ricambio per questo smartphone saranno disponibili sul sito ufficiale di iFixit.com ma al momento non sono ancora stati annunciati i prezzi.

Nokia C22 e nelle colorazioni Midnight Black e Sand è in vendita a partire da 129 euro, mentre Nokia C32 ha un costo a partire da 149 euro e si può scegliere tra le colorazioni Charcoal, Autumn Green e Beach Pink.