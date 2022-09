Nokia X20, il prezzo è crollato: sconto imperdibile

Trovare una buona offerta su uno smartphone lowcost e con supporto al 5G non è semplice. I prezzi degli smartphone, anche a causa dell’inflazione e della carenza di semiconduttori, negli ultimi mesi sono aumentati considerevolmente e per un medio di gamma bisogna mettere in preventivo un budget elevato. Per questo motivo quando si trova un’ottima offerta bisogna approfittarne subito, prima che termini. Proprio quello che accade oggi con il Nokia X20, smartphone medio di gamma con 5G dell’azienda scandinava che troviamo in offerta al minimo storico con uno sconto di ben il 28% che fa risparmiare più di 110€ sul prezzo di listino. Si tratta di un’ottima promo per un dispositivo con caratteristiche molto interessanti.

Il Nokia X20 è un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di uno smartphone performante, ma che strizza l’occhio anche al mondo della fotografia. Nella parte posteriore, infatti, troviamo ben quattro fotocamere realizzate da Zeiss e con il sensore principale da 64MP che permette di scattare immagini di ottima qualità. E poi c’è la garanzia di ricevere aggiornamenti software e di sicurezza per ben tre anni, fatto da non sottovalutare soprattutto nel mondo Android.

Nokia X20: la scheda tecnica

Dopo il successo degli anni ’90 e dell’inizio del nuovo millennio, Nokia è tornata finalmente a recitare un ruolo da protagonista anche nel mondo degli smartphone. E lo ha fatto grazie a dispositivi molto interessanti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Come ad esempio questo Nokia X20, smartphone medio di gamma con alcune componenti molto interessanti. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dalla caratteristica più visibile: lo schermo. Il Nokia X20 ha un display piuttosto ampio da ben 6,67" e con una risoluzione FHD. Le dimensioni così grandi lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio sull’autobus o sul treno. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 480 (con modem 5G integrato), supportato da ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 512GB utilizzando una scheda microSD.

Come anticipato, uno dei punti di forza dello smartphone è il comparto fotografico realizzato insieme a Zeiss. Il comparto fotografico posteriore è composto da una fotocamera principale da 64MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 5MP e da due sensori da 2MP, dedicati rispettivamente alle foto macro e alla profondità. Ottima anche la fotocamera selfie da ben 32MP. A migliorare la qualità degli scatti e le riprese video troviamo anche l’immancabile intelligenza artificiale che cambia velocemente alcuni parametri delle fotocamere. Disponibile anche la modalità notte che permette di scattare foto luminose anche in condizioni di scarsa luminosità.

Chiudiamo con alcune informazioni molto utili. In primis la batteria da 4470mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Inoltre, il Nokia X20 riceve aggiornamenti software e patch di sicurezza per ben 3 anni, quasi un unicum nel panorama Android.

Nokia X20 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Nokia X20 in offerta a un prezzo di 289,80€, con uno sconto di ben il 28% rispetto a quello di listino. Per il dispositivo si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce e anche di uno dei migliori di tutto il web. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva durante la fase di pagamento. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per il reso si hanno 30 giorni di tempo.

