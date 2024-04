Fonte foto: Realme

Realme ha svelato ufficialmente il nuovo Realme C65 5G. Si tratta dell’ultimo arrivato della gamma del brand che arricchisce la serie C, dedicata alla fascia bassa del mercato, con un prodotto che richiama nel design i modelli di fascia superiore, come il Realme 12 Pro, e che propone il 5G a un prezzo molto accessibile anche se con qualche compromesso sulla dotazione di memoria e, soprattutto, la risoluzione del display.

Realme C65 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme C65 5G è dotato di un display da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il display ha un foro per la fotocamera anteriore.Lo smartphone include il SoC MediaTek Dimensity 6300: il chip è stato annunciato la scorsa settimana da MediaTek e punta a offrire buone prestazioni e possibilità di utilizzare anche il 5G per gli smartphone di fascia bassa.

Da segnalare anche la presenza di 4/6 GB di memoria RAM (con possibilità di aggiungere fino a 6 GB di RAM virtuale) e 128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD) oltre a una batteria da 5.000 mAh. Non c’è la ricarica rapida SUPERVOOC: la potenza massima è di 15 W. Nonostante il vistoso modulo circolare posteriore, lo smartphone ha solo una fotocamera posteriore, con sensore da 50 Megapixel, e un sensore ausiliario per il calcolo della profondità. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel.

Sulla cornice laterale c’è il sensore di impronte digitali. Il comparto connettività include il 5G, il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.3 oltre al chip NFC, al supporto Dual SIM e al jack da 3,5 mm. Il sistema operativo è Android 14 con Realme UI. Il produttore garantisce due major update per lo smartphone, che, quindi, arriverà ad Android 16, e tre anni di patch di sicurezza (gli aggiornamenti arriveranno fino al 2027). Lo smartphone ha la certificazione IP54 e misura 165,6 x76,1 x 7,89 mm, per un peso complessivo di 190 grammi.

Realme C65 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme C65 5G è disponibile da subito in India, con possibilità di scegliere tra due colorazioni (Feather Green e Glowind Black) e tre combinazioni di RAM e storage (4/64 GB, 4/128 GB e 6/128 GB). I prezzi sono compresi tra 10.499 e 12.499 rupie (circa 120-140 euro). Per il momento, Realme non ha rivelato informazioni in merito a una possibile commercializzazione in Europa dello smartphone.

Ricordiamo che in Italia è disponibile il Realme C65 4G con MediaTek Helio G88, fino a 8/256 GB di memoria, display Full HD+ e ricarica rapida da 33 W, che costa 199 euro, per la versione 6/128 GB, e 229 euro, per la versione 8/256 GB. In caso di arrivo in Italia, il nuovo C65 5G dovrebbe attestarsi su un livello di prezzo leggermente superiore.