Fonte foto: Huawei

Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova serie Huawei Pura 70. Si tratta della serie top di gamma della casa cinese che rappresenta un’evoluzione rispetto alla precedente serie P, che esce di scena con il Huawei P60 dello scorso anno. La nuova gamma di smartphone è disponibile in preordine in Italia.

La gamma Huawei Pura 70 si compone di tre varianti: Pura 70, Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra (non c’è il Pura 70 Pro+ disponibile in Cina). Tutte le versioni disponibili in Europa sono dotate del chip Kirin 9000S1. Da notare che non c’è il 5G, a differenza delle versioni cinesi dei nuovi Huawei Pura 70 che includono il chip Kirin 9010 (stesso chip ma con modulo 5G attivato).

Sul chip utilizzato e sull’assenza del 5G, in ogni caso, Huawei non fornisce alcun dettaglio. Ricordiamo che il chip in questione è stato realizzato in collaborazione con SMIC, utilizzando un processo produttivo a 7 nm, nonostante le sanzioni applicate dagli USA che impediscono a Huawei l’accesso alle tecnologie più moderne. Per quanto riguarda il software, invece, c’è la EMUI 14.2, la versione di Android realizzata da Huawei, e non Harmony OS, ma comunque non ci sono i servizi Google.

Huawei Pura 70 Series: caratteristiche tecniche

Il Huawei Pura 70 è dotato di un display OLED LTPO da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione di 2.760×1.256 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz. Lo smartphone è dotato anche di 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che di una batteria da 4.900 mAh, con ricarica rapida Huawei SuperCharge da 66 W.

C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale Ultra Lighting da 50 Megapixel (con apertura f/1.4-f/4.0), un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 12 Megpaixel con zoom ottico 5x. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel. Da notare anche la certificazione IP68.

La scheda tecnica di Huawei Pura 70 Pro include un display OLED LTPO da 6,8 pollici, con risoluzione di 2.844×1.260 pixel e refresh rate di 120 Hz. Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre a una batteria da 5.050 mAh, con ricarica rapida Huawei SuperCharge da 100 W.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con con sensore principale Ultra Lighting da 50 Megapixel (con apertura F1.4-F4.0), un sensore ultra-grandangolare da 12,5 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 48 Megpaixel con zoom ottico 3,5x. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel. Lo smartphone è certificato IP68.

Il Huawei Pura 70 Ultra completa la gamma, posizionando al vertice dell’intera famiglia di smartphone della casa cinese. Lo smartphone è dotato di un display OLED LTPO da 6,8 pollici, con risoluzione di 2.844×1.260 pixel e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche 16 GB di RAM e 512 GB di storage oltre a una batteria da 5.200 mAh, con ricarica SuperCharge da 100 W.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore: il sensore principale è l’Ultra Lighting Pop-out da 50 Megapixel (con obiettivo retrattile, sensore CMOS da 1 pollice, apertura F1.6-F4.0). Ci sono poi il sensore ultra-grandangolare da 40 Megapixel e il sensore Ultra Lighting Macro con teleobiettivo da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel. Anche il top di gamma è certificato IP68.

Huawei Pura 70 Series: prezzi e disponibilità

La nuova serie Huawei Pura 70 è disponibile da questa settimana in Italia ed è acquistabile tramite lo store ufficiale di Huawei, con spedizioni a partire dal 16 di maggio. Ecco i prezzi:

Huawei Pura 70: 999 euro

Huawei Pura 70 Pro: 1.199 euro

Huawei Pura 70 Ultra: 1.499 euro

Per acquisti fino al 3 giugno, inoltre, ci sono le Huawei FreeBuds Pro 3 in omaggio.