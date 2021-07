Non ho mai... 3 ci sarà? Ecco cosa sappiamo

La serie tv Non ho mai è tornata in questi giorni con la seconda stagione e con lei l’adolescente più impulsiva di sempre che proprio come nel primo capitolo ci ha abituato, in maniera dolce e ironica, alle sue scelte poco ragionate e istintive, ma piace a tutti così Devi Vishwakumar.

Non ho mai… è una serie televisiva statunitense comico drammatica con protagonisti teenager ideata da Mindy Kaling e Lang Fisher per la piattaforma Netflix. La prima stagione è andata in onda ad aprile del 2020, pienamente sotto pandemia, e ha piacevolmente ricevuto il favore positivo della critica. Sull’onda del successo la piattaforma di streaming ha rinnovato per la seconda stagione proprio nel luglio successivo ed è stata distribuita proprio in queste settimane continuando a riscuotere il successo annunciato. È entrata subito nella top 10 di Netflix. Ora i fan si chiedono quando la grande N annuncerà la produzione della terza stagione.

Le anticipazioni su Non ho mai 3

La teen comedy è attualmente uscita su Netflix con la seconda stagione, e ha scalato dal 15 luglio la classifica Top 10 di 80 paesi attestandosi a oggi al terzo posto. Il successo di Never Have I Ever, Non ho mai, in italiano è confermato anche nel secondo capitolo. Netflix sicuramente aspetterà la chiusura degli ascolti delle prime quattro settimane di messa online per valutare i dati di performance della serie e poi decidere per una nuova produzione: le premesse ci sono tutte.



Non ho mai… è una serie tv dedicata al mondo dell’adolescenza, ma la leggerezza dei dialoghi e la frequente presenza di battute fa si che venga apprezzata anche da persone più grandi: questa la chiave della sua popolarità e successo in così breve tempo.

Chissà però se ci sarà un continuo delle storie dell’adolescente indiana americana Devi interpretata da Maitreyi Ramakrishnan, sembra prematuro, ma ci si inizia chiedere se potremo ancora seguirla negli androni della scuola e nei suoi triangoli amorosi con Paxton e Ben o cosa succederà in famiglia.

Le dichiarazioni dell’ideatrice di Non ho mai

La seconda stagione di Non ho mai… si è conclusa con un finale che lascia aperto a un seguito. Lang Fisher una delle ideatrici della serie ha dichiarato alla rivista americana Entertainment Tonight che gli sceneggiatori non hanno alcuna intenzione di far fare all’ impulsiva adolescente una scelta tra i due suoi spasimanti, ma che piuttosto è intenzione della produzione di mantenere la ragazza così com’è spontanea e disordinata.

La Fisher ha aggiunto come sia normale che dei ragazzi del liceo possano uscire con più persone senza necessariamente doversi fidanzare. Anzi il fatto di poter frequentare più persone potrebbe essere d’aiuto secondo la Fisher, nell’essere più consapevoli nel fare poi la scelta giusta. L’argomento base della terza stagione di Non ho mai… potrebbe quindi essere quello che c’è dopo aver scelto una relazione.