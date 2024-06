Normal People avrà una seconda stagione? C'è un indizio

Fonte foto: Rai Play

«Abbiamo alcune novità da condividere». Lo hanno detto pochi giorni fa Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones pubblicando su Instagram un selfie che li ritrae insieme, sorridenti e soddisfatti. Per diversi giorni il messaggio è rimasto avvolto dal mistero, ma i fan hanno immediatamente pensato che si trattasse di una (neanche troppo) velata anticipazione del via libera alla seconda stagione di Normal People, acclamata serie tv che vede appunto Mescal e Edgar-Jones come protagonisti. L’entusiasmo, in realtà, si è presto tramutato in una cocente delusione.

Normal People stagione 2: cosa sappiamo

La serie tv Normal People, che è una produzione irlandese, britannica e statunitense, è uscita nel 2020 ed è tratta dal romanzo Persone Normali di Sally Rooney, pubblicato nel 2018. Scritta dalla stessa Rooney e da Alice Birch, è stata presentata come una miniserie autoconclusiva.

Eppure, gli showrunner non hanno mai escluso esplicitamente la possibilità di una seconda stagione. Intervistato da Deadline nel 2020, il co-showrunner Lenny Abrahamson aveva anzi dichiarato, parlando di un eventuale proseguimento di Normal People: «Se tutti fossero disponibili e se le stelle fossero allineate, mi piacerebbe rivederli tra cinque anni e scoprire cosa è successo, dove sono finiti. Qualcuno è diventato magari padre o madre? Che relazione hanno e come muta dopo che s’incontrano di nuovo?».

La criptica foto pubblicata da Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones è stata condivisa nelle storie di Instagram anche da Element Pictures, che è la società di produzione dietro Normal People. Se a ciò si aggiunge il fatto che la miniserie ha avuto un grandissimo successo, non stupisce che moltissime persone abbiano subito pensato a un imminente annuncio di Normal People stagione 2.

Normal People 2, la verità dietro il selfie

In realtà, come spiegato dagli stessi attori dopo pochi giorni, la novità che intendevano annunciare con il selfie è una reunion in occasione di un’iniziativa di beneficenza che si svolgerà il 16 giugno a Londra e che prevede la proiezione della serie tv Normal People sul grande schermo.

La notizia ha deluso e fatto arrabbiare diversi fan, che davano praticamente per certo il rinnovo. «Siamo incredibilmente dispiaciuti per aver creato confusione… Non si tratta della seconda stagione», ha confermato Mescal. La collega Edgar-Jones ha aggiunto: «Non ancora», lasciando intendere che la porta verso un eventuale nuovo ciclo di episodi potrebbe comunque rimanere aperta. Che sia vero o no, la verità è che al momento non restano altri indizi significativi che lasciano immaginare un imminente rinnovo.

Normal People in streaming

Normal People ha come protagonisti Marianne e Connell, una ragazza e un ragazzo che si conoscono al liceo e che negli anni successivi rimangono legati da una relazione complessa e profonda. La prima stagione della serie tv è composta da dodici episodi. negli Stati Uniti ha debuttato su Hulu, mentre in Italia si può vedere gratuitamente in streaming su Rai Play.