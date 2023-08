Fonte foto: Acer

Con l’avvicinarsi di settembre, la principale preoccupazione delle famiglie italiane è una sola: acquistare, possibilmente a prezzi scontati, un notebook per il rientro a scuola dei ragazzi.

Una cosa più facile a dirsi che a farsi, soprattutto perché il mercato (digitale e non) pullula di prodotti che non sempre sono alla portata di tutti e che, anzi, spesso arrivano a prezzi davvero alti.

Per chi ha bisogno di un nuovo computer portatile da utilizzare per la vita di tutti i giorni o per lo studio, uno dei device da tenere in considerazione è l’Acer Aspire 3, un PC capace di adattarsi a ogni situazione e che, grazie all’ottima offerta su Amazon, arriva in super sconto a meno di 400 euro. Davvero ottimo per il back to school.

Notebook Acer Aspire 3 – Intel Core i3 11ma gen – Versione 8/256 GB

Acer Aspire 3: scheda tecnica

Il notebook Acer Aspire 3 ha un display IPS LCD da 15,6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Si tratta di uno schermo ampio e comodo per studiare e fare i compiti, senza affaticare gli occhi.

Il processore è un Intel Core i3 di undicesima generazione a cui si affiancano, in questo caso specifico, da 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La scheda video integrata è una Intel UHD una soluzione entry level, particolarmente adatta a un utilizzo domestico e scolastico.

Tra le connessioni troviamo una porta USB-C 3.2, due porte USB-A 3.2, una porta USB-A 2.0, un ingresso HDMI, una porta Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Per le connessioni wireless troviamo, invece, il WiFi 5 e il Bluetooth 5.

La batteria è da 45 Wh con Acer che promette un’autonomia fino a 9 ore con un utilizzo accorto. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Acer Aspire 3: l’offerta su Amazon

Il notebook Acer Aspire 3 è un dispositivo piuttosto equilibrato, dal prezzo basso ma con prestazioni più che sufficienti per le attività quotidiane (grazie alla CPU Core i3) e molto valido per lo studio (grazie allo schermo di dimensioni generose).

Considerando anche la buona autonomia promessa da Acer, questo PC è la soluzione perfetta per chi passa molte ore fuori casa e non ha accesso alla rete elettrica.

Di listino questo computer è disponibile a 599 euro. Tuttavia grazie agli sconti proposti da Amazon il prezzo crolla a picco a 379,99 euro (-31%, -219 euro), un vero affare per chi ha bisogno di un notebook nuovo ma non vuole spendere cifre esorbitanti.

Notebook Acer Aspire 3 – Intel Core i3 11ma gen – Versione 8/256 GB