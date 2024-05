Acer annuncia i primi Chromebook Plus Premium con AI

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Acer

Acer ha presentato due nuovi Chromebook Plus: il convertibile 2 in 1 Acer Spin 714 e il notebook Acer 516 GE (in foto). Due device premium che arrivano sul mercato con un comparto tecnico di altissimo livello, caratterizzato da diversi processori Intel Core e da tutte le nuovissime funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che Google ha appena portato sulle versioni Plus dei suoi Chromebook.

L’Acer Spin 714 è un dispositivo orientato verso la produttività, pronto a mettere al servizio di utenti e aziende la potente suite di strumenti per l’ufficio di Big G coadiuvati dalle potenzialità di Google Gemini. L’ Acer 516 GE, invece, è orientato verso l’intrattenimento e nello specifico verso il cloud gaming tramite i vari servizi in abbonamento come Nvidia GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming o Amazon Luna.

Acer Chromebook Plus Spin 714: scheda tecnica e prezzo

L’Acer Spin 714 è un notebook convertibile 2 in 1, con display IPS LCD touch da 14 pollici, con retroilluminazione a LED Acer CineCrystal e risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel). Il notebook è compatibile anche con le penne smart che utilizzano protocolli USI Stylus, compatibili con una vastissima gamma di dispositivi differenti. Sullo schermo c’è anche un vetro Corning Gorilla Glass che lo tiene al sicuro da graffi e urti accidentali.

Per quanto riguarda il processore l’utente può configurare il proprio Chromebook Plus scegliendo tra:

Intel Core Ultra 7 155U

Intel Core Ultra 5 125U

Intel Core Ultra 5 115U

Tutti affiancati da massimo 16 GB di RAM e fino a 512 GB di SSD. La scheda grafica è quella integrata nei vari chip prodotti da Intel, ed è una Intel Graphics.

Sul fronte delle connessioni ci sono due porte USB-C Thunderbolt 4, una porta USB-A 3.2, l’ingresso HDMI 2.0 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (microfono/cuffie). Per le connessioni senza fili troviamo, invece, il WiFI 6E e il Bluetooth 5.1.

Trovano posto su questo Chromebook Plus anche una videocamera QHD con funzione per la riduzione rumore e doppio microfono integrato.

La batteria è da 53 Wh e, stando alle dichiarazioni di Acer, garantisce un’autonomia di circa 10 ore di utilizzo. Il sistema operativo è ChromeOS.

Presente infine la certificazione di grado militare MIL-STD 810 che attesta la resistenza di questo notebook a qualsiasi tipo di agente atmosferico e a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna, incluse le vibrazioni da colpi di arma da fuoco.

Il nuovo Acer Spin 714 ha già fatto la sua comparsa sul sito ufficiale del produttore ma, al momento, non è ancora acquistabile. Stando alle informazioni ufficiali il notebook dovrebbe essere disponibile da maggio a un prezzo di partenza di 979 euro.

Acer Chromebook Plus 516 GE: scheda tecnica e prezzo

L’Acer 516 GE ha uno schermo IPS LCD con retroilluminazione a LED Acer CineCrystal che misura 16 pollici, ha una risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

In questo caso l’utente può scegliere tra due diversi processori:

Intel Core 7 150U

Intel Core 5 120U

Entrambi affiancati di nuovo da fino a 16 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD. Per quanto riguarda la scheda grafica l’utente può utilizzare la Intel Graphics integrata.

Le opzioni di connettività comprendono due porte USB-C con DisplayPort, una porta USB-A, l’HDMI 2.1, l’Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Non mancano nemmeno in questo caso WiFi 6E e Bluetooth 5.2.

Presente anche qui una webcam con risoluzione FHD ​​con funzioni per la riduzione del rumore.

La batteria è da 65 Wh e anche stavolta l’autonomia dichiarata è di circa 10 ore. Il sistema operativo è di nuovo ChromeOS.

Anche il nuovo Acer 516 GE dovrebbe essere disponibile da maggio 2024, ma al momento non ci sono ancora informazioni più precise. Stesso discorso per il prezzo per l’Europa mentre sappiamo che in Nord America può essere acquistato a partire da 699,99 dollari.