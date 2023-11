Fonte foto: Acer

Tra i dispositivi che non possono mancare in casa ci sono sicuramente i computer portatili. E per chi non ha particolari esigenze professionali (e non gioca a titoli particolarmente pesanti) la scelta non può che ricadere su un device di fascia media, con prestazioni e consumi bilanciati.

E per aiutare i consumatori nella scelta giusta, arriva Amazon con il notebook Acer Aspire 3 disponibile per le prossime ore a un prezzo molto interessante grazie ad uno sconto massiccio.

Notebook Acer Aspire 3 – Intel Core i3 – Versione 8/256 GB

Notebook Acer Aspire 3: scheda tecnica

Il portatile Acer Aspire 3 ha un display LCD da 15,6 pollici, con retroilluminazione a LED e superficie antiriflesso, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Lo schermo è dotato di tecnologia Acer BlueLightShield che permette di ridurre le emissioni di luce blu, proteggendo gli occhi degli utenti.

Il processore a bordo di questo notebook è un Intel Core i3 di undicesima generazione, con 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La scheda video di questo modello è una Intel UHD, integrata nel processore, da utilizzare principalmente per la produttività, la navigazione Internet e la visione di contenuti in streaming, ma poco adatta al gaming o alle applicazioni di photo e video editing.

Le opzioni di connettività comprendono due porte USB-A 3.2, una USB-C 3.2, una USB-A 2.0, l’HDMI, la porta Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (audio/microfono). Per le connessioni wireless, invece, abbiamo il WiFi 5 e il Bluetooth 5.

Presente anche una webcam con risoluzione 1.280×720 pixel e un comparto audio composto da due altoparlanti stereo e due microfoni, una soluzione ideale per videochiamate di qualità.

La batteria è 36,70 Wh per un’autonomia che, stando alle promesse di Acer, dovrebbe arrivare intorno alle 9 ore, sufficienti anche per chi passa molte ore lontano da una presa elettrica.

Il sistema operativo è Windows 11 in Modalità S, una specifica modalità di utilizzo che permette di installare le applicazioni solo se scaricate dallo store ufficiale di Microsoft. Secondo il colosso di Redmond questa soluzione è pensata per tenere al sicuro il PC da eventuali intrusioni esterne provenienti da download non verificati, tuttavia potrebbe limitare non poco il funzionamento del PC.

Fortunatamente la Modalità S si può disabilitare facilmente con pochi e semplici passi, la guida per eseguire la procedura è disponibile sulla pagina ufficiale di Microsoft.

Notebook Acer Aspire 3: l’offerta Amazon

Il notebook Acer Aspire 3 è un buon computer di fascia media, da utilizzare soprattutto per controllare le email, navigare sul web e guardare contenuti in streaming, oppure per la produttività ma, naturalmente, senza esagerare con funzioni troppo specifiche che richiedono, magari, una scheda video più performante.

Il dispositivo è ottimo anche per lo studio e, grazie anche a una buona autonomia, può essere portato facilmente in giro e restare operativo per diverse ore, anche senza un accesso alla rete elettrica.

Il prezzo di listino è di 549 euro ma con l’offerta Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo portatile a 399 euro (-27%, –150 euro) l’occasione perfetta per comprare un nuovo PC e provare tutte le funzionalità di Windows 11.

