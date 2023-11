Fonte foto: Acer

Un notebook di fascia alta è un dispositivo dalle grandi potenzialità ma non ha mai un prezzo contenuto. Del resto parliamo di uno strumento da utilizzare per il lavoro o per lo studio ed è chiaro che gli utenti non potranno accontentarsi di una scheda tecnica qualsiasi, studiata per il risparmio.

Tra le migliori offerte su Amazon, per salvare capra e cavoli, c’è un notebook molto interessante che per le prossime ore è disponibile sul celebre e-commerce a meno di 800 euro: si tratta dell’Acer Aspire 5.

Notebook Acer Aspire 5 – Intel Core i7 – Versione 16 GB/1 TB

Notebook Acer Aspire 5: scheda tecnica

L’ Acer Aspire 5 ha uno schermo antiriflesso da 15,6 pollici, con retroilluminazione a LED, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core i7 di dodicesima generazione, affiancato da ben 16 GB di RAM e da un SSD da 1 TB. La scheda video è una Intel UHD (integrata nel processore) ed è sufficiente per la produttività, lo studio e un utilizzo quotidiano tra navigazione sul web e streaming.

Molto buona la dotazione di porte e connessioni: tre USB-A 3.2, una USB-C 3.2, l’HDMI, la porta Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Per le connessioni senza fili, invece, gli utenti potranno utilizzare il WiFi 6E e il Bluetooth 5.1. Per sfruttare il WiFi alla massima velocità, chiaramente, è necessario che anche il router di casa o dell’ufficio sia compatibile con lo standard WiFi 6E.

A bordo del notebook Acer Aspire 5 c’è anche una webcam HD (1.280×720 pixel, 720p), due altoparlanti stereo e un microfono, da utilizzare ovviamente per le videochiamate.

L’autonomia dichiarata da Acer è di circa 7 ore, con un utilizzo intermedio, un buon compromesso anche per chi lavora fuori casa e non ha a disposizione una presa di corrente.

Il sistema operativo è Windows 11 Home in Modalità S, l’ormai ben nota modalità di utilizzo (disattivabile) sviluppata da Microsoft che consente agli utenti di installare unicamente le applicazioni scaricate dallo store ufficiale.

Notebook Acer Aspire 5: l’offerta Amazon

L’Acer Aspire 5 è un computer dalle grandi potenzialità, che si adatta facilmente a qualsiasi contesto, grazie anche a questa scheda tecnica di fascia alta che consente di soddisfare gran parte delle esgenze dell’utente senza particolari difficoltà.

Il prezzo di listino è di 849 euro ma con l’offerta Amazon si scende a 769 euro (-9%, – 80 euro) uno sconto interessante, e un’ottima occasione per comprare un nuovo PC di fascia alta.

Notebook Acer Aspire 5 – Intel Core i7 – Versione 16 GB/1 TB