Fonte foto: Acer

Acer ha svelato la nuova gamma Aspire C: si tratta di due nuovi All-in-One con cui Acer rinnova la sua offerta per il segmento dei PC desktop, andando a presentare un’interessante alternativa anche agli iMac di Apple. Disponibile in due versioni, la serie Aspire C include i processori Intel Core Ultra, svelati lo scorso dicembre da Intel e in grado di offrire un ottimo rapporto tra prestazioni e consumi oltre alla possibilità di gestire le funzionalità di intelligenza artificiale con Copilot (ma la NPU dei Core Ultra non soddisfa i requisiti di potenza per ottenere la certificazione Copilot+ PC).

Acer Aspire C: caratteristiche tecniche

La nuova gamma di All-in One di Acer comprende due varianti, C24-195ES e C27-195ES. La prima versione ha un display da 23,8 pollici mentre la seconda ha un display da 27 pollici. Per entrambe le varianti c’è un pannello IPS con risoluzione Full HD e cornici ridotte sui due lati verticali. Nella parte superiore del computer c’è una webcam da 5 Megapixel, con otturatore per la privacy e supporto a Windows Studio oltre che ad Acer Purified Voice con riduzione del rumore AI.

I due nuovi computer di Acer sono dotati del processore Intel Core Ultra 7 155U, con CPU da 12 core, di cui 2 Performance-core, 8 Efficient-core e 2 Low-Power Efficient core, e 14 thread, e con GPU integrata. Il chip integra la NPU Intel AI Boost. I nuovi All-in-One di Acer arriveranno sul mercato con diverse combinazioni di RAM e storage, fino a un massimo di 32 GB di RAM DDR5 dual channel e di 2 TB di SSD M.2 PCIe.

Il comparto connettività include anche il supporto alle reti Wi-Fi 7 oltre che al Bluetooth LE. Lo schermo è installato su un supporto verticale che consente la regolazione dell’inclinazione verticale (da -5 a 25°) e orizzontale (fino a 30° a sinistra/destra). Il supporto è, inoltre, regolabile in altezza. C’è anche la possibilità di sfruttare il montaggio VESA per collegare il monitor direttamente a un supporto a muro oppure a un braccio da collegare alla scrivania.

In bundle, inoltre, c’è il kit Acer Elite 19, con mouse e tastiera wireless. Acer Aspire C include, inoltre, quattro porte USB-A, una porta USB-C e una HDMI (utilizzabile per collegare un monitor secondario). Il sistema operativo è Windows 11.

Acer Aspire C: prezzi e disponibilità

La nuova gamma Acer Aspire C sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo mese di luglio. L’azienda ha già confermato i prezzi di partenza dei suoi nuovi All-in-One. Il modello C24-195ES sarà disponibile a partire da 899 euro mentre il modello C27-195ES arriverà sul mercato a partire da 999 euro. Il listino per l’Italia potrebbe essere leggermente più alto rispetto a quanto indicato. Sarà necessario attendere il prossimo mese per ottenere maggiori dettagli sulle varianti del nuovo Aspire C che arriveranno in Italia.