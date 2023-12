Acer Aspire 5, con l'offerta Amazon il prezzo è incredibile

Fonte foto: Acer

Prima di acquistare un nuovo notebook bisogna porsi qualche semplice domanda: per cosa verrà utilizzato questo computer? Per la produttività? Per lo studio? Oppure per l’intrattenimento?

Da questo, ovviamente, dipenderà tutto il resto, dalla scheda tecnica più o meno completa fino ad arrivare al prezzo che cambierà a seconda di quanto sono specifiche le esigenze di ognuno.

Fortunatamente per aiutare gli utenti nella scelta c’è Amazon che quotidianamente propone il meglio della tecnologia a prezzi davvero stracciati, come il notebook Acer Aspire 5 che per le prossime ore è disponibile in super offerta, con uno sconto davvero irripetibile.

Notebook Acer Aspire 5 – Intel Core i5– Versione 16 GB/ 1 TB

Notebook Acer Aspire 5: scheda tecnica

L’ Acer Aspire 5 ha un display IPS LCD, con retroilluminazione a LED e tecnologia antiriflesso da 15,6 pollici, con risoluzione è FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core i5 di dodicesima generazione a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda video è una Intel UHD, come ben noto si tratta di un componente integrato nel processore stesso, da utilizzare in totale tranquillità per tutte quelle attività legate alla produttività e all’utilizzo quotidiano tra navigazione sul web e streaming. Parliamo chiaramente di un prodotto di buon livello, ma poco adatto a chi cerca una soluzione per il gaming, la grafica digitale o il montaggio video.

Le opzioni di connettività comprendono: tre porte USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, l’ingresso HDMI, la porta Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (audio/microfono). Per quanto riguarda le connessioni senza fili, invece, abbiamo il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1. Tra le altre caratteristiche, trovano posto su questo notebook anche una webcam da 720P e un comparto audio con due altoparlanti Acer TrueHarmony.

L’autonomia, secondo le dichiarazioni del produttore, si aggira intorno alle 8 ore con un utilizzo intermedio. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Acer Aspire 5: l’offerta Amazon

L’Acer Aspire 5 è un notebook molto interessante, la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo per l’intrattenimento e, grazie anche a una scheda tecnica di buon livello, in grado di adattarsi facilmente anche alla produttività e allo studio.

Oltre a un comparto tecnico di buon livello, spiccano in questo device soprattutto le dimensioni (‎49,6×31,34x 6,65 cm) e il peso (1,76 kg) contenuti e l’ottima autonomia, due dettagli che lo rendono perfetto per essere portato facilmente in giro per accompagnare l’utente in tutte le sue attività quotidiane.

Il prezzo di listino è di 799 euro ma con l’offerta Amazon si scende fino a 699 euro (-13%, – 100 euro) e uno sconto così è l’occasione perfetta per portare a casa un nuovo PC.

Notebook Acer Aspire 5 – Intel Core i5– Versione 16 GB/ 1 TB