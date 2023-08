Notebook Asus F515FE, tanta potenza a un prezzo davvero stracciato

Fonte foto: Asus

Prima di acquistare un computer portatile bisognerà, anzitutto, domandarsi quali sono i propri bisogni e, ovviamente, per quali scopi verrà utilizzato il dispositivo. Se si ha bisogno di un PC, ad esempio, per il gaming bisognerà optare per una soluzione di fascia alta, capace di offrire performance di alto livello ma a prezzi piuttosto elevati. Se invece ci fosse bisogno di un computer per l’ufficio, per la scuola o per casa, il discorso cambia e ci si può orientare anche su device di fascia media, con una scheda tecnica più modesta, disponibile ovviamente a prezzi più contenuti.

Tra le migliori soluzioni per la produttività c’è l’Asus F515EA, un notebook compatto e con un comparto hardware piuttosto interessante che, grazie all’offerta Amazon, arriva sul celebre e-commerce poco sotto i 400 euro e uno sconto così è l’occasione perfetta per portare a casa un nuovo computer.

Computer portatile Asus: scheda tecnica

Asus F515EA è un notebook estremamente compatto (‎36×23,50×1,99 cm) e dal peso ridotto di 1,8 Kg, perfetto insomma per chi ha bisogno di un computer potente e leggero che può essere trasportato con facilità. Ha un ampio display da 15,6 pollici con tecnologia anti-riflesso, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core i3 di undicesima generazione a cui si affiancano 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La scheda video è una Intel Iris Xe, una soluzione perfetta per la produttività a tutti i livelli e, chiaramente, per un utilizzo quotidiano. Tra le connessioni troviamo una porta USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, due porte USB-A 2.0, un ingresso HDMI 1.4 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Oltre a questo sono presenti anche il WiFi 5 e il Bluetooth 4.1.

La batteria è da 37WHr con Asus che garantisce un’autonomia prolungata, in grado di arrivare fino a sera, una caratteristica che rende questo notebook l’ideale per chi passa molte ore fuori casa e non ha accesso alla rete elettrica. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Computer portatile Asus: l’offerta su Amazon

Asus F515EA è un portatile di buona fattura con un look moderno e accattivante e una scheda tecnica molto interessante, perfetta per l’ufficio e, naturalmente, per la scuola, adattandosi facilmente a qualsiasi contesto. Grazie poi alle dimensioni contenute e al peso davvero trascurabile, questo computer può essere spostato facilmente e accompagnare l’utente in ogni momento.

Il costo di questo computer è di 579 euro, non proprio basso ma sicuramente giustificabile dalla grandissima attenzione di Asus per i dettagli e dalla ben nota affidabilità che contraddistingue tutti i prodotti dell’azienda di Taiwan. Grazie all’offerta su Amazon, però, il prezzo scende a 399 euro (-31%, -180 euro) e con uno sconto così trovare di meglio è praticamente impossibile.

