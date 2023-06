Notebook 15 pollici: con l'offerta Amazon il prezzo crolla

Il notebook HP 15s-fq5002sl è un portatile dalle dimensioni ridotte perfetto per la produttività e l’utilizzo domestico, disponibile in super offerta su Amazon

Acquistare un notebook nuovo può diventare davvero un’impresa perché i modelli sul mercato sono moltissimi e i prezzi, spesso, sono davvero inavvicinabili. Per tutte quelle persone che cercano un computer per l’utilizzo casalingo o per lavoro, sono molti i parametri da considerare: la potenza, anzitutto, l’autonomia, peso e dimensioni e, ovviamente, il rapporto qualità prezzo.

Tra le molte opzioni disponibili, c’è quella del notebook HP 15s-fq5002sl, un portatile dalla scheda tecnica molto interessante che arriva su Amazon a un prezzo estremamente vantaggioso, poco sotto i 650 euro. E quando si acquista un dispositivo del genere con uno sconto così, difficilmente si resterà delusi dalla propria scelta.

HP 15s-fq5002sl – Notebook 15 pollici – Intel Core i7 1255U 16/512 GB

Notebook HP 15s-fq5002sl: scheda tecnica

HP 15s-fq5002sl è un laptop dalle dimensioni contenute con 1,79 cm di spessore un peso di 1,69 Kg, perfetto insomma per essere trasportato agevolmente fuori casa. Il display è da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore scelto dall’azienda statunitense è un Intel Core i7 1255U di dodicesima generazione (quindi molto recente) a cui si affiancano ben 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB di spazio per l’archiviazione. La scheda video integrata è una Intel Iris Xe, come ben noto si tratta di una entry-level ma che rappresenta un’ottima soluzione per un utilizzo casalingo e per la produttività a tutti i livelli.

Tra le opzioni di connettività troviamo il WiFi 5 e il Bluetooth 5. Il notebook HP 15s-fq5002s ha anche una porta USB-C, due porte USB 3.0, un ingresso HDMI, il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm.

La batteria è da 41 wattora e HP promette una durata fino a 7 ore e 30 minuti, perfetta insomma per chi lavora in mobilità e ha bisogno di una buona autonomia. La ricarica HP Fast Charge da 41 W, inoltre, permette di portare il dispositivo al 50% collegandolo alla rete elettrica per 45 minuti. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Notebook HP 15s-fq5002sl: l’offerta su Amazon

Il notebook HP 15s-fq5002sl è un dispositivo sottile e leggero, con un design perfetto soprattutto per chi cerca un portatile da usare fuori casa. Grazie anche alla buona autonomia è l’ideale per le lunghe giornate di lavoro quando non si ha a disposizione una presa di corrente.

Il portatile ha un prezzo di listino di 799,99 euro ma grazie all’offerta Amazon è disponibile a 649,99 (-19%, – 150 euro), un’occasione davvero interessante per chi sta valutando l’acquisto di un nuovo computer ma non può o non vuole spendere cifre elevatissime. Considerato anche che parliamo di un brand storico e affidabilissimo, come HP, la convenienza di quest’offerta è ancora maggiore.

HP 15s-fq5002sl – Notebook 15 pollici – Intel Core i7 1255U 16/512 GB