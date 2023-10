Fonte foto: HP

Acquistare un computer portatile affidabile ed economico è la necessità di molti, per lavoro, per studio o per divertimento. Per trovare l’offerta migliore, molto spesso, è necessario cercarla su Amazon e scegliere uno dei moltissimi prodotti disponibili sul celebre e-commerce.

E tra le offerte più interessanti di queste ore, c’è il notebook HP 15s-fq2014sl, un portatile perfetto per l’utilizzo quotidiano e per lo studio, che può essere acquistato in offerta addirittura sotto i 400 euro.

Notebook HP 15s – Intel Core i3 1115G4 – Versione 8/256 GB

Notebook HP 15s: scheda tecnica

Il notebook HP 15s ha un display con tecnologia antiriflesso da 15,6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core i3 1115G4 di undicesima generazione, ed ha a disposizione 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati. La scheda video integrata è una Intel UHD Graphics, un prodotto entry-level, ottima soprattutto per un utilizzo domestico, lo streaming, lo studio e la produttività, garantendo comunque buone prestazioni e consumi ridotti.

Questo laptop ha le connessioni wireless WiFi 5 e Bluetooth 4.2, una porta USB-C, due porte USB-A, una porta HDMI 1.4, il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm per cuffie e microfono.

La batteria è da 41 wattora con e un’autonomia dichiarata di 7 ore e 15 minuti (con un utilizzo intermedio), quindi sufficiente anche per chi ha passa molte ore fuori casa e non ha facilmente accesso alla rete elettrica. Inoltre con la ricarica rapida HP Fast Charge da 45 W, è possibile portare il dispositivo al 50% collegandolo alla rete elettrica per soli 45 minuti.

Infine il sistema operativo è Windows 11 Modalità S, una soluzione sviluppata principalmente per la sicurezza dell’utente e che consente di installare applicazioni esclusivamente dallo Store ufficiale di Microsoft. Per disabilitare questa impostazione sono necessari alcuni interventi da parte dell’utente, niente di troppo complicato, chiaramente, ma un procedimento indispensabile per sfruttare al meglio le potenzialità di Windows 11.

HP 15s-fq2014sl: l’offerta Amazon

Il notebook HP 15s-fq2014sl è un dispositivo molto interessante e, seppur posizionabile nella fascia medio-bassa del mercato, riesce comunque a garantire buone performance, soprattutto per chi non ha particolari esigenze e ha bisogno di un computer per la vita di tutti i giorni tra intrattenimento, studio e produttività (ma senza esagerare)

Il vero punto di forza di questo dispositivo è chiaramente l’autonomia che, sommata a peso (1,69 kg) e dimensioni contenute (35,85×24,2×1,79 cm), lo rendono la soluzione perfetta anche per la mobilità e per chi passa molte ore fuori casa.

Il prezzo di listino di 599,99 euro, ma grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa questo portatile 379,99 euro (-37%, -220 euro) lo sconto ideale per rinnovare il vecchio computer di casa, scegliendo un dispositivo affidabile e dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

