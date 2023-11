Fonte foto: Lenovo

Quali caratteristiche deve avere un notebook per la produttività? Sicuramente una scheda tecnica versatile, in grado di bilanciare prestazioni e consumi; poi dovrebbe essere leggero e facilmente trasportabile; infine, dovrebbe garantire anche una buona autonomia così da non avere il costante bisogno di una presa di corrente.

Come ben noto, il mercato dei portatili offre moltissime alternative a chi è in cerca del dispositivo perfetto da acquistare a un prezzo ragionevole e tra i prodotti più validi troviamo sicuramente il Lenovo IdeaPad 3.

Parliamo di un notebook con un comparto hardware dalle buone potenzialità, perfetto per lavorare ai propri progetti in totale tranquillità e senza la paura di incappare in un sistema lento e inaffidabile. Grazie a Amazon il prezzo scende addirittura sotto i 700 euro, e dato che uno sconto del genere non capita tutti i giorni, passare oltre è davvero difficile.

Notebook Lenovo IdeaPad 3 –Intel Core i7 undicesima generazione – Versione 8/512 GB

Notebook Lenovo IdeaPad 3: scheda tecnica

Il notebook Lenovo IdeaPad 3 ha un display da 15,6 pollici con tecnologia anti-riflesso e risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel).

Il processore è un Intel Core i7 di undicesima generazione a cui si affiancano 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una NVIDIA GeForce MX450, uno dei prodotti entry level di NVIDIA, perfetta soprattutto per la produttività a tutti i livelli (dall’utilizzo quotidiano fino a quello aziendale) e, senza esagerare, per intrattenersi con i videogiochi, soprattutto i titoli meno recenti.

Tra le opzioni di connettività abbiamo una porta USB-A 3.2, una porta USB-A 2.0, una porta USB-C 3.2, un ingresso HDMI il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm cuffie/microfono. Oltre a questo abbiamo anche il WiFi 6 e il Bluetooth 5.0.

A bordo del notebook Lenovo IdeaPad 3 troviamo anche una webcam con risoluzione 640×480, due microfoni e due altoparlanti da 1,5 W certificati Dolby Audio.

La batteria, stando alle promesse di Lenovo, garantisce un’autonomia di 8 ore con un utilizzo normale, ottima insomma per portare in giro questo notebook senza alcuna difficoltà e utilizzarlo anche quando non si ha a disposizione l’accesso a una presa di corrente.

Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Lenovo IdeaPad 3: l’offerta su Amazon

Il Lenovo IdeaPad 3 è un notebook interessante, da utilizzare soprattutto per quelle operazioni quotidiane, come la navigazione sul web, o per la produttività a tutti i livelli, senza esagerare con lavori troppo specifici, come la grafica digitale, ad esempio.

Ottimo anche per lo studio e grazie a dimensioni contenute (1,99×35,92×23,65 cm) e a un peso irrisorio (1,6 Kg), può essere trasportato facilmente e accompagnare l’utente in ogni situazione.

Il prezzo di listino è di 1.049 euro, tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon, è possibile portare a casa questo notebook a 699 euro (-33%, -350 euro) uno sconto davvero molto interessante che potrebbe fare gola a molti.

