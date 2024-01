Fonte foto: Samsung

I notebook della serie Samsung Galaxy Book3 sono dispositivi dalle grandi potenzialità, nati per soddisfare anche i consumatori più esigenti che hanno bisogno di un device per la produttività e non solo.

In occasione del CES 2024, il colosso sudcoreano della tecnologia sta mostrando al mondo i Samsung Galaxy Book4 e, come accade sempre, l’arrivo di una nuova serie coincide con sconti molto interessanti per i modelli precedenti.

E naturalmente una sorte del genere tocca anche ai Samsung Galaxy Book3 che per le prossime ore possono essere acquistati su Amazon a un prezzo davvero ottimo, con uno sconto di quasi un terzo sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy Book3: scheda tecnica

Samsung Galaxy Book3 ha un display LED con tecnologia antiriflesso da 15,6 pollici con risoluzione FHD (‎1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un Intel Core i5-1335U di tredicesima generazione a cui si affiancano, per questa offerta, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

La scheda grafica in dotazione a questo notebook è una Intel Iris Xe; parliamo di una scheda video integrata nel processore, da utilizzare principalmente per la produttività a tutti i livelli ma, ovviamente, non consigliata per quelle operazioni che richiedono maggiore potenza, come i videogiochi più recenti, la grafica digitale e l’editing audio/video.

Tra le connessioni ci sono due porte USB 3.2, una porta USB-C, un ingresso HDMI, il lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Oltre a questo non mancano naturalmente il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1 Trovano posto sul Samsung Galaxy Book3 anche due speaker da 2 W certificati Dolby Atmos e con microfono incorporato e una webcam da 720 p.

La batteria è da 54 Wh e Samsung promette fino a 14 ore di autonomia. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Samsung Galaxy Book3: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy Book3 è un computer portatile potente e affidabile e, pur rappresentando il modello più economico di questa serie, è comunque un device dalle grandi potenzialità ottimo per la produttività anche in ambito aziendale e per l’utilizzo domestico, tra intrattenimento e navigazione sul web.

Compatto (356.6 x 229.1 x 15.4 mm), estremamente leggero (1,6 Kg) e con una grande autonomia, questo notebook è ideale per chi passa molte ore fuori casa per lavoro o per lo studio e ha bisogno di un dispositivo maneggevole ma che, soprattutto, non deve essere collegato costantemente alla rete elettrica.

Il prezzo di listino è di 1.149 euro ma grazie alle offerte Amazon, per le prossime ore si scende a 799 euro (-30%, -350 euro), l’occasione perfetta per sostituire un vecchio portatile con un modello più recente e dalle grandi potenzialità.

