Nothing 2a è ufficiale: quando sarà presentato

Nothing Phone (2a), l’azienda di Carl Pei è impegnata con le iniziative per-lancio e, per l’occasione, ha condiviso una nuova foto ufficiale dell’atteso smartphone

Fonte foto: Nothing

La presentazione ufficiale del nuovissimo Nothing Phone (2a) è fissata al 5 marzo con l’evento Nothing: Fresh Eyes ma, proprio in queste ore, l’azienda di Carl Pei è impegnata con un’iniziativa pre-lancio che invita gli utenti a iscriversi per accedere alle esclusive offerte per l’acquisto del device.

Oltre a questo, è stata condivisa anche una nuova foto ufficiale del prossimo Nothing Phone e, partendo proprio da questa è possibile trovare qualche altra conferma sul design e sul comparto fotografico, già ampiamente anticipati dai rumor dei giorni passati.

La foto condivisa da Nothing

Dalla foto , si nota subito il comparto fotografico che, pur non essendo stato confermato ufficialmente, è posizionato in bella vista. Stando a questa immagine, quindi, è ragionevole pensare che le indiscrezioni sul web fossero accurate e che questo telefono abbia un sensore principale e uno ultra-grandangolare entrambi da 50 MP, probabilmente gli stessi del Nothing Phone (1).

Dovrebbe essere confermata anche l’assenza della ricarica wireless visto sempre nella foto ufficiale si nota anche la mancanza della superificie posteriore contenente la bobina per la ricarica.

Ben visibile anche una parte del sistema Glyph, i LED posti sul retro del telefono utili per trasformare le notifiche in arrivo in segnali luminosi. Da quel che si vede l’interfaccia è completamente diversa rispetto al passato, con Nothing che metterà a disposizione degli utenti anche il Glyph Developer Kit per personalizzarne al meglio il funzionamento.

Nothing Phone (2a): cosa sappiamo

Buona parte della scheda tecnica del Nothing Phone (2a) rimane ancora un mistero ma, grazie all’incessante lavoro dei leaker sul web, sappiamo che il dispositivo dovrebbe avere un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz.

Pochi giorni fa Nothing ha confermato ufficialmente il processore in dotazione al suo Phone (2a), si tratta di un MediaTek Dimensity 7200 Pro (la versione overclockata del MediaTek Dimensity 7200) sviluppato in collaborazione con MediaTek per garantire agli utenti uno smartphone potente e dai consumi contenuti.

L’informazione ufficiale fa riferimento anche a 12 GB di RAM (e probabilmente 256 GB di archiviazione) che, sfruttando la funzione RAM Booster, possono essere aumentati fino a 20 GB, attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Oltre a questo, stando alle indiscrezioni condivise dall’e-commerce francese Dealabs sappiamo che il telefono arriverà sul mercato anche in versione 8/128 GB (espandibili a 16 GB di RAM con RAM Booster)

Conoscendo il processore sappiamo che tra le connessioni c’è sicuramente il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC.

La batteria dovrebbe essere da 4.290 mAh con ricarica cablata da 45 W. Il sistema operativo Android 14 con interfaccia proprietaria Nothing OS 2.5.

Nothing Phone (2a): quanto costerà

Il nuovo Nothing Phone (2a) sarà presentato ufficialmente il prossimo 5 marzo, intanto stando a quanto condiviso da Dealabs sappiamo che il prezzo di lancio (non ancora confermato) dovrebbe essere: