Quello degli auricolari true wireless è un settore in crescita ma, nonostante questo, sono pochi i brand che riescono a proporre prodotti che si distinguono dalla massa, mentre quasi tutti propongono prodotti più o meno simili tra loro.

A fare la differenza, però, c’ha pensato Nothing che con i suoi Nothing Ear (2) ha realizzato un dispositivo dal look unico e dalla scheda tecnica piuttosto interessante, disponibile per le prossime ore in super offerta su Amazon.

Nothing Ear 2– Cuffie in-ear – Con ANC e modalità in bassa latenza

Nothing Ear (2): scheda tecnica

Nothing Ear (2) sono auricolari in-ear con driver dinamici da 11,6 mm (in grafene e poliuretano). Sono certificati Hi-Res Audio con frequenze fino a 24 bit/192 kHz e sono compatibili anche con il codec LHDC 5.0.

C’è una modalità di Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, sfruttando i tre microfoni su ogni auricolare e gli algoritmi sviluppati da Nothing, permette al device di adattarsi all’ambiente riducendo il rumore di fondo fino a 40 dB.

C’è anche la modalità Trasparenza, che permette all’utente di non isolarsi completamente dall’ambiente circostante e di percepire comunque i rumori e le voci anche senza togliere le cuffiette, aumentando moltissimo la sicurezza quando si usano le cuffiette in luoghi pubblici e potenzialmente pericolosi.

Anche per le chiamate, con la funzione Clear Voice, le Nothing Ear (2) promettono ottimi risultati grazie ai microfoni in dotazione in grado di captare al meglio la voce e agli algoritmi AI che riescono a eliminare efficacemente i rumori di fondo.

Un’altra particolarità di questi auricolari è la modalità a bassa latenza, sviluppata appositamente per i gamer, che permette di giocare con un suono che non è mai in ritardo rispetto al video.

L’applicazione Nothing X (disponibile per Android e iOS) consente all’utente il controllo ottimale di tutte le caratteristiche del device e di accedere anche all’equalizzatore avanzato. Per collegare le cuffiette ai dispositivi compatibili si può utilizzare il Bluetooth 5.0 con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

Sempre dall’applicazione è possibile personalizzare i controlli touch degli auricolari, i gesti, provare la modalità per personalizzare l’ascolto dopo l’analisi del padiglione auricolare e attivare la funzione Trova il mio dispositivo.

Sul fronte dell’autonomia Nothing promette fino a 6,3 ore di ascolto per i soli auricolari che salgono a 36 ore utilizzando anche la custodia di ricarica (con ANC disattivato). Attivando l’ANC si scende a 4 ore per i soli auricolari e a 22,5 ore con custodia di ricarica.

C’è anche la certificazione IP54, che attesta la resistenza delle cuffie alla polvere e agli schizzi d’acqua. La custodia, invece, è certificata IP55.

Nothing Ear (2): l’offerta su Amazon

I Nothing Ear (2) sono auricolari di fascia media, sviluppati per tutti coloro che hanno bisogno di un paio di cuffie da utilizzare nella vita di tutti i giorni, senza rinunciare a specifiche tecniche di buon livello ma, soprattutto, a un design unico e riconoscibile.

Il prezzo di listino è di 149 euro ma, grazie all’offerta Amazon si scende fino a 109 euro (-40 euro), uno sconto molto interessante che, vista anche l’unicità del prodotto, può servire a convincere gli indecisi a fare la differenza.

