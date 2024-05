ChatGPT è arrivato sulle cuffiette Nothing che possono ora accedere al chatbot AI in modo ancora più semplice e veloce

Fonte foto: Nothing

A distanza di qualche mese dal lancio del nuovo Phone (2a), e della riorganizzazione della linea di cuffiette Ear, Nothing introduce un’ulteriore novità. Questa volta non si tratta di un nuovo prodotto hardware. Con l’ultimo aggiornamento dell’app Nothing X, in fase di distribuzione da questa settimana, con le cuffie della gamma Nothing sarà possibile sfruttare ChatGPT e, quindi, alcune funzionalità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, già annunciate in occasione del lancio delle nuove Ear e Ear (a).

Si tratta di un ulteriore passo in avanti del programma di integrazione di ChatGPT all’interno di Nothing OS, la versione di Android curata direttamente dall’azienda. Con l’arrivo di Nothing OS 2.5.5, annunciato il mese scorso, Nothing ha, infatti, introdotto nel suo sistema operativo diverse funzioni legate all’utilizzo del chatbot AI. Tali funzioni sono disponibili su tutti gli smartphone del brand e arriveranno anche sul nuovo smartphone CMF che debutterà nei prossimi mesi.

Come usare ChatGPT con le cuffiette Nothing

Gli utenti dotati di un paio di cuffie Nothing potranno accedere a ChatGPT con una semplice gesture. Basta premere su uno degli auricolari per richiamare il chatbot AI e iniziare una conversazione, senza dover usare lo smartphone. In questo modo, è possibile porre domande e richiedere informazioni a ChatGPT che fornirà le risposte “a voce“. In qualsiasi momento, grazie all’integrazione con Nothing OS, sarà possibile spostare la conversazione sullo smartphone, ad esempio per consultare le informazioni e i link forniti dall’intelligenza artificiale.

Per sfruttare l’integrazione con ChatGPT è necessario avere a disposizione uno smartphone Nothing oltre che l’ultima versione dell’app Nothing X, che consente di gestire i vari dispositivi audio della gamma Nothing. Il rilascio dell’ultimo aggiornamento è partito il 21 maggio. L’integrazione con il chatbot AI è disponibile per tutta la gamma di prodotti dell’azienda (considerando anche il sub-brand CMF) e, quindi, per Ear, Ear (a), Ear (1), Ear (stick), Ear (2), CMF Buds, CMF Neckband Pro e CMF Buds Pro.

ChatGPT è integrato in Nothing OS

Il legame tra Nothing OS e ChatGPT diventerà sempre più profondo. L’ultimo aggiornamento dell’app Nothing X arricchisce un programma di integrazione iniziato già nelle scorse settimane. Per semplificare l’accesso a ChatGPT tramite i suoi smartphone, l’azienda ha introdotto, con la versione 2.5.5 di Nothing OS anche un widget dedicato, che consente di richiedere l’AI direttamente dalla Home, per un accesso più rapido.

L’aggiornamento mette a disposizione degli utenti anche una funzione che consente di inviare screenshot e testo copiato direttamente a una conversione con ChatGPT. In futuro, con i prossimi aggiornamenti, dovrebbero arrivare ulteriori funzionalità dedicate al chatbot AI sugli smartphone con Nothing OS.