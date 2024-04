Nothing Ear e Ear (a) in arrivo: l'annuncio ufficiale

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Con un evento fissato al 18 aprile Nothing presenterà due nuovi auricolari, i Nothing Ear e i Nothing Ear (a): parole d’ordine device premium e prezzi accessibili

Fonte foto: Nothing

Grandi novità per i fan di Nothing: l’azienda di Carl Pei sta per presentare ben due nuovi auricolari true wireless i Nothing Ear e i Nothing Ear (a).

A darne notizia è stata la società stessa che con un tweet partito dall’account ufficiale ha dichiarato che i due prodotti saranno mostrati al mondo nel corso di un evento in programma per il prossimo 18 aprile, confermando anche che in questo evento non troveranno posto nuovi smartphone, ma che sarà dedicato esclusivamente alle cuffiette.

Cosa sappiamo delle cuffie Nothing

Come al solito Nothing sta mantenendo il più stretto riserbo sui device in arrivo, proprio come è stato per il recente Nothing Phone (2a), rivelato gradualmente e a piccole dosi nei giorni precedenti all’uscita per tenere alto l’interesse.

Dalle dichiarazioni ufficiali, comunque, l’obiettivo è quello di portare sul mercato due nuovi prodotti che “rappresentano il culmine di tre anni di design e innovazione“. Oltre a questo, sempre nella nota, si legge che questi nuovi auricolari rappresenteranno un prodotto premium ma accessibile a tutti e che saranno basati sulle preferenze degli utenti piuttosto che sul prezzo di mercato.

Quello che sappiamo per certo già oggi, però, è che Nothing ha intenzione di abbandonare la numerazione progressiva dei suoi prodotti, quanto meno delle cuffiette, e che ha intenzione di creare una gamma (a) più economica di quella principale, formata da cuffiette e telefoni. Il tutto mentre continua a sviluppare il sub-brand low cost CMF by Nothing.

Al momento Nothing vende le CMF Buds Pro a 49 euro e le Ear (2) a 149 euro, di conseguenza le Ear (a) avranno un prezzo compreso tra queste due cifre. Ragionevole ipotizzare un prezzo anche inferiore ai 100 euro per le Nothing Ear (a), al fine di metterle in concorrenza con le Samsung Galaxy Buds FE (che costano 79 euro), mentre le Ear di terza generazione potrebbero continuare a costare 149 euro o più, in caso di una forte innovazione tecnologica.

Cosa aspettarsi da Nothing

In un recente report, Nothing ha dichiarato di aver raggiunto negli ultimi tre anni (cioè dall’arrivo sul mercato fino a oggi) ben tre milioni di prodotti venduti tra auricolari, smartphone e tutti gli altri device in catalogo.

Un risultato più che positivo che, da un lato conferma una certa fiducia degli utenti nel marchio e nel suo fondatore, Carl Pei (già co-fondatore di OnePlus). Dall’altra anche un bisogno di innovazione e cambiamento, due prospettive che sicuramente trovano terreno fertile all’interno di Nothing che ha saputo portare sul mercato prodotti dal design innovativo e unici nel loro genere che, stando a questi numeri, hanno conquistato il grande pubblico.