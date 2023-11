Nothing Ear (2), l'offerta del Black Friday è davvero irripetibile

Fonte foto: Nothing

Tra le moltissime offerte del Black Friday di Amazon non manca, naturalmente, una vasta selezione di auricolari in tutte le fasce di prezzo che, ancora per qualche ora, sono disponibili a prezzi davvero stracciati, per la gioia dei molti consumatori che quotidianamente si rivolgono all’e-commerce per i loro acquisti.

E tra i prodotti più interessanti, troviamo sicuramente le Nothing Ear (2), le cuffie di fascia media progettate da Nothing, che possono essere acquistate per poco più di 100 euro.

Nothing Ear (2): scheda tecnica

I Nothing Ear (2) sono i nuovi auricolari in-ear sviluppati da Nothing che vanno a sostituire le precedenti Nothing Ear (1), migliorandone le specifiche tecniche ma mantenendone inalterato il design unico.

Hanno driver dinamici da 11,6 mm, sono certificati Hi-Res Audio (con frequenze fino a 24 bit/192 kHz) e sono compatibili con i codec LHDC 5.0.

Tra le varie modalità a bordo troviamo: la Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, grazie ai microfoni sugli auricolari e ai sofisticati algoritmi dell’azienda produttrice, riescono ad abbattere il rumore ambientale fino a 40 dB.

La modalità Trasparenza, che aiuta l’utente a non isolarsi completamente da ciò che lo circonda, permettendogli comunque di ascoltare voci e rumori anche con gli auricolari nelle orecchie.

La funzione Clear Voice, sviluppata appositamente per le chiamate, che consente a questi auricolari di captare la voce del parlante e, sempre tramite gli algoritmi sviluppati dal produttore, di eliminare i rumori di fondo.

Per i gamer, invece, troviamo la modalità a bassa latenza, per giocare ai vari giochi su PC e console, con un audio sempre perfettamente sincronizzato al video.

Tutte queste funzioni possono essere gestite tramite l’app Nothing X, che aiuta a personalizzare al meglio l’utilizzo delle Nothing Ear (2) accedendo anche alla gestione dei controlli touch, alla modalità Trova il mio dispositivo e, cosa importante, all’analisi del padiglione auricolare per regolare in automatico le impostazioni di riproduzione in base alla conformazione delle orecchie dell’utente.

Per collegare le cuffiette ai device compatibili si può utilizzare il Bluetooth 5.0 con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

L’autonomia, stando alle dichiarazioni di Nothing, è di 6,3 ore di ascolto per i soli auricolari con la possibilità di arrivare fino a 36 ore con la custodia di ricarica (con ANC disattivato). Con la Cancellazione attiva del rumore si scende a 4 ore per gli auricolari e a 22,5 ore per la custodia di ricarica.

Infine le cuffie sono certificate IP54 e resistenti, dunque, alla polvere e agli schizzi d’acqua. La custodia, invece, è certificata IP55.

Nothing Ear (2): l’offerta su Amazon

I Nothing Ear (2) sono auricolari di fascia media, ideali soprattutto per chi passa tante ore fuori casa e ha bisogno di un sistema audio con tante funzioni smart che sia affidabile e sappia garantire una buona autonomia.

Di listino, per acquistare queste cuffie sono necessari 149 euro ma, con le offerte del Black Friday di Amazon si scende a 109 euro (-16%, -40 euro), una buona offerta da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

