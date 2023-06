Nothing Phone (1): lo smartphone più esclusivo è in super sconto

Acquistare un nuovo smartphone, soprattutto se di fascia media, vuol dire spesso dover prendere in considerazione decine di dispositivi molto simili tra loro sia per specifiche tecniche che per design. A lungo andare, infatti, è evidente che i device di categoria intermedia finiscano tutti per somigliarsi, confondendo l’utente e lasciando insoddisfatti coloro che vogliono qualcosa che possa distinguersi dalla massa.

La scelta, in questo caso, non può che ricadere sul celebre Nothing Phone (1) un telefono dal design che davvero non passa inosservato e con una scheda tecnica discreta perfettamente in linea con ciò che questa fascia di prezzo può offrire. Se a questo aggiungiamo anche l’ottima offerta Amazon, lasciarsi tentare è praticamente d’obbligo.

Nothing Phone (1) – Qualcomm Snapdragon 778G+ – Versione 8/128 GB

Nothing Phone (1): scheda tecnica

Il Nothing Phone (1) ha un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione 1.080×2.400 pixel e refresh rate a 120 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5. Il telefono è compatibile anche con il formato HDR10+.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G+ a cui si affiancano, in questo caso specifico, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione. Il comparto fotografico ha un sensore principale (Sony IMX766) da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e uno ultra-grandangolare (Samsung JN1) sempre da 50 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP. Una configurazione che ha avuto un gran successo tra gli utenti, grazie proprio a questi due sensori dalle grandi prestazioni molto apprezzati dagli appassionati di fotografia.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Naturalmente il Nothing Phone (1) ha anche un chip per l’NFC indispensabile per i pagamenti contactless e per la lettura delle schede elettroniche. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica cablata a 33W, ricarica wireless a 15W e la ricarica inversa è da 5W. Il sistema operativo è Android 12 con l’interfaccia proprietaria Nothing OS.

Infine, merita un discorso a parte il design del Nothing Phone (1) con la scocca in alluminio e, sul retro, un vetro (sempre un Corning Gorilla Glass 5) che mette a nudo lo smartphone mostrando l’interno del dispositivo. Qui spiccano sicuramente i 900 LED installati che, oltre a un notevole effetto visivo, fungono anche da indicatori, avvisando l’utente delle varie notifiche in arrivo.

Nothing Phone (1): l’offerta Amazon

Il Nothing Phone (1), pur essendo di fatto uno smartphone di fascia intermedia, è un dispositivo pensato per avere anzitutto un design che affascina e cattura l’attenzione. Anche la scheda tecnica è abbastanza bilanciata e promette un utilizzo sempre fluido e senza grossi problemi in (quasi) tutte le occasioni.

Il prezzo di listino del Nothing Phone (1) è di 499 euro ma, grazie all’ottima offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone a 379,99 euro (-24%, -119 euro). Uno sconto più che interessante, perfetto per chi è alla ricerca di uno smartphone che sia performante e che non rinunci nemmeno a un look molto ricercato.

Nothing Phone (1) – Chip Qualcomm Snapdragon 778G+ – Versione 8/128 GB