Nothing Phone (1) è in super offerta: da comprare subito

Fonte foto: Mr.Mikla / Shutterstock

Il mercato degli smartphone cambia velocemente e non sono molti i produttori che sanno escogitare soluzioni davvero innovative per distinguersi dalla massa. Tra questi troviamo sicuramente Nothing, un’azienda che, seppur piuttosto giovane, ha già saputo trovare il proprio posto in questo complesso settore, realizzando prodotti che è impossibile confondere con gli altri.

Naturalmente, parliamo del celebre Nothing Phone (1) un device di fascia media, con un design che non passa inosservato e una scheda tecnica molto versatile. Per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon il prezzo per il modello con 12 GB di RAM scende sotto i 450 euro, un’occasione irripetibile da non lasciarsi sfuggire.

Nothing Phone (1) – Qualcomm Snapdragon 778G+ – Versione 12/256 GB

Nothing Phone (1): caratteristiche tecniche

Nothing Phone (1) ha uno schermo OLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo troviamo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto dall’azienda di Carl Pei è un Qualcomm Snapdragon 778G+, a cui si affiancano, in questa specifica offerta, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.9) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare sempre da 50 MP (ƒ/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (ƒ/2.5).

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 5G, il WiFi 6, Il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente, naturalmente, anche un chip per l’NFC da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche, come la Carta d’Identità Elettronica.

La batteria ha una capacità da 4.500 mAh con ricarica cablata a 33 W, ricarica wireless a 15 W e ricarica inversa è da 5W. Infine il sistema operativo è Android 13 con l’interfaccia proprietaria Nothing OS.

Parlando del, design del Nothing Phone (1) non si può non considerare la parte posteriore di questo smartphone, con un vetro (sempre un Gorilla Glass 5) che mostra alcunii componenti interni dello smartphone.

Altra particolarità del device è il sistema Glyph, posto sempre sulla parte posteriore, con 900 LED installati che hanno la funzione di indicatori luminosi, avvisando delle notifiche in arrivo, con la possibilità per l’utente di personalizzarne il funzionamento.

Infine, è presente la certificazione IP53, che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Nothing Phone (1): l’offerta Amazon

Il Nothing Phone (1) è un ottimo smartphone di fascia intermedia, con una scheda tecnica molto versatile e un design unico e affascinante.

Tra i punti di forza di questo dispositivo, sicuramente il comparto fotografico che rappresenta una scelta decisamente azzeccata, che rinuncia a tutti i sensori "superflui" a beneficio di due fotocamere dalle grandi potenzialità e che, soprattutto, hanno un utilizzo pratico reale in fase di scatto.

La ricarica wireless, poi, nella fascia media è un dettaglio tecnico difficilissimo da trovare ma, nell’uso quotidiano, è veramente comoda.

Il prezzo di listino del Nothing Phone (1) in versione 12 GB è di 579 euro ma, grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa smartphone a 449,99 euro (-22%, -129 euro). Un’offerta molto interessante, che potrebbe convincere anche gli indecisi ad abbracciare la filosofia e i device prodotti da Nothing.

