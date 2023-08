Fonte foto: rblfmr / Shutterstock

Nel mercato degli smartphone sono moltissime le aziende che cercano di fare la differenza proponendo dispositivi con altissime prestazioni e un design sempre più ricercato. E tra queste troviamo sicuramente Nothing, l’azienda di Carl Pei, che è arrivata sul mercato con i suoi Nothing Phone, conquistando in brevissimo tempo il pubblico e gli addetti ai lavori.

Tra le novità presentate di recente c’è il Nothing Phone (2), un dispositivo di fascia medio-alta che è già disponibile in super sconto su Amazon.

Nothing Phone 2 – Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 12/256 GB

Nothing Phone (2): scheda tecnica

Nothing Phone (2) ha uno schermo OLED da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass, utile per prevenire graffi e rotture dovute a urti e cadute accidentali.

Il processore scelto da Nothing è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.88) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e un sensore ultra-grandangolare da 50 MP (ƒ/2.2) con EIS. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (f/2.45).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Disponibile, naturalmente, anche il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 4.700 mAh con ricarica cablata a 45 W, ricarica wireless a 15 W e ricarica inversa a 5 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Nothing OS 2.0, con 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza. Inoltre questo dispositivo è certificato IP54 ed è, dunque, resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Da sottolineare, infine, la presenza dell’ormai ben nota Glyph Interface, con i LED posti sul retro dello smartphone che possono mostrare le notifiche in arrivo e monitorare stato della ricarica del dispositivo.

I LED posteriori, già visti su Nothing PHone (1), sono il vero marchio di fabbrica di questo smartphone che, oggi, è da tutti considerato il telefono più strano del 2023.

Nothing Phone (2): l’offerta su Amazon

Nothing Phone (2) è uno smartphone di fascia medio-alta, con il quale Nothing si è confermata tra le realtà produttive più interessanti degli ultimi anni.

Parliamo di un device con una buona scheda tecnica dove a fare la differenza è sicuramente il comparto fotografico, che può regalare ottimi scatti in qualsiasi condizione di illuminazione, e il potente processore di Qualcomm, perfetto anche per le funzionalità più impegnative.

Di buon livello anche la batteria che permette di arrivare tranquillamente a fine giornata anche con un utilizzo piuttosto intenso.

Il prezzo di listino di Nothing Phone (2) è di 729 euro, tuttavia grazie a Amazon si scende fino a 650,76 euro (-11%, -78,24 euro), una grande occasione per tutti coloro che sono in attesa dell’offerta giusta per cambiare il proprio smartphone.