Quanto costerà Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a), Dealabs ha condiviso il prezzo per l’Europa, un’indiscrezione che conferma la volontà di Nothing di produrre uno smartphone sotto i 400 euro

Fonte foto: rblfmr / Shutterstock

Il nuovo e attesissimo Nothing Phone (2a) è sempre più vicino e, nonostante l’azienda londinese abbia mantenuto il più stretto riserbo al riguardo, sul web le indiscrezioni su questo device non mancano.

Anzitutto, secondo quanto confermato, Nothing lo smartphone sarà presentato ufficialmente il prossimo 5 marzo durante l’evento Nothing: Fresh Eyes, trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale dell’azienda.

Oltre a questo, non ci sono altre informazioni ufficiali ma, poche ore fa, l’e-commerce francese Dealabs ha condiviso il prezzo per il mercato europeo, un’indiscrezione che, se fosse vera, andrebbe a confermare la volontà dell’azienda di Carl Pei di portare sul mercato un prodotto performante, moderno, con un design non convenzionale e dal prezzo accessibile.

Nothing Phone (2a): quanto costa

Secondo quanto condiviso da Dealabs il modello “economico” di casa Nothing arriverà in Europa a un prezzo di partenza di 349 euro in riferimento alla versione 8/128 GB. Allo stesso modo, la versione con 12 GB/256 GB dovrebbe avere, invece, un prezzo di 399 euro.

Due cifre interessanti che vanno a confermare le voci su un costo di partenza inferiore a 400 euro trapelate pochi giorni fa ma che, ovviamente, dovranno essere commisurate alla scheda tecnica non ancora ufficializzata.

Nothing Phone (2a): cosa sappiamo

Come già anticipato, Nothing non ha ancora rivelato alcun dettaglio su questo smartphone, perciò per conoscere le presunte specifiche tecniche bisogna fare affidamento unicamente sulle indiscrezioni condivise sul web.

Da quello che sappiamo il Nothing Phone (2a) ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.084×2.412 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7200 affiancato da diversi tagli di memoria con 8/128 GB e 12/256 GB.

Riguardo al comparto fotografico, i leaker segnalano la presenza di un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore ultra-grandangolare di nuovo da 50 Megapixel. Probabilmente si tratta degli stessi sensori già utilizzati sul Nothing Phone (1). La fotocamera anteriore dovrebbe essere da 16 Megapixel.

Le connessioni comprendono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria dovrebbe essere da 4.290 mAh con ricarica rapida via cavo da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria Nothing OS 2.5. Inoltre. come già accaduto per il Nothing Phone (2), anche in questo caso dovrebbero essere garantiti 3 major update ma non si può escludere che l’azienda scelga diversamente.

Infine, non manca l’apprezzato sistema Glyph con i LED posizionati nella parte posteriore del dispositivo, da utilizzare per trasformare le notifiche dello smartphone in segnali luminosi.

Stando a quanto condiviso da Nothing stessa, il sistema sarebbe stato completamente ripensato, con la possibilità di utilizzare anche il Glyph Developer Kit, che consente alle app di terze parti di personalizzare i controlli dell’interfaccia.