Nothing Phone (2a): almeno il chip è ufficiale

Nothing ha confermato il processore del Phone (2a): è un Dimensity 7200 Pro sviluppato in collaborazione con MediaTek che promette prestazioni e consumi ridotti

Fonte foto: Nothing

Nothing Phone (2a) sarà presentato il prossimo 5 marzo durante l’evento Nothing: Fresh Eyes. Nonostante questo, però, l’azienda di Carl Pei sta centellinando le informazioni al riguardo, avendo cura di condividere poche indicazioni alla volta, quasi per lasciare i consumatori sulle spine.

Poche ore fa Nothing ha mostrato il processore scelto per il suo nuovo smartphone, si tratta di un MediaTek Dimensity 7200 Pro sviluppato per garantire agli utenti buone prestazioni e consumi energetici ridotti, mantenendo così la prima delle promesse fatte con il teaser di presentazione del Phone (2a), nel quale gli sviluppatori hanno parlato di un device potente, dai consumi bilanciati e dal prezzo contenuto.

Nothing Phone (2a): il processore MediaTek

Nothing Phone (2a) avrà un processore sviluppato in collaborazione con MediaTek, un Dimensity 7200 Pro con 8 core e velocità di clock fino a 2,8 GHz, realizzato con processo produttivo a 4 nm di TSMC di seconda generazione.

Al chip si aggiungono 12 GB di RAM che tramite la funzione RAM Booster possono essere aumentati fino a 20 GB, attingendo alla memoria interna dello smartphone. A questo, probabilmente, si affiancano 256 GB di spazio per l’archiviazione (ancora non confermati).

Pur non essendo ancora ufficiale, le indiscrezioni sul web parlano anche di un taglio più piccolo da 8 GB di RAM (16 GB con RAM Booster) con 128 GB di memoria.

Nothing Phone (2a): come sarà

Oltre alla conferma su processore e RAM, sono davvero poche le informazioni condivise da Nothing sul suo Phone (2a) ma secondo i leaker il device avrà un display AMOLED che misura 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Le fotocamere in dotazione dovrebbero essere due, un sensore principale e uno ultra-grandangolare entrambi da 50 MP, e saranno probabilmente le stesse del primo Nothing Phone. La selfiecamera, invece, dovrebbe essere da 16 MP.

Il processore è inedito, ma trattandosi di una versione overclockata del MediaTek Dimensity 7200 condivide con questo le stesse opzioni di connettività con il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione.

Secondo le indiscrezioni la batteria è da 4.290 mAh con ricarica rapida via cavo da 45 W, ma è solo cablata e non wireless.

Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria Nothing OS 2.5 e probabilmente 3 major update.

Torna anche il sistema Glyph, i LED installati nella parte posteriore del telefono che trasformano le notifiche in segnali luminosi. Un dettaglio che sin dal primo Nothing Phone ha conquistato il grande pubblico e che su questo device è stato completamente ridisegnato, con ampie possibilità di personalizzazione grazie al Glyph Developer Kit.

Infine, secondo le informazioni dell’e-commerce francese Dealabs il Nothing Phone (2a) avrà un prezzo di 349 euro per la versione 8/128 GB e di 399 euro per quella con 12 GB/256 GB.