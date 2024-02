Fonte foto: Nothing

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, il debutto del nuovo smartphone di Nothing è ora ufficiale. La conferma arriva, infatti, direttamente dall’azienda di Carl Pei che ha posto fine, almeno in parte, ai rumor, ufficializzando la data di debutto e il nome del nuovo modello in arrivo, il Nothing Phone (2a). Lo smartphone arriverà sul mercato a circa sei mesi di distanza dal Nothing Phone (2), posizionandosi in una fascia più bassa del mercato.

Nothing Phone (2a): quando arriva

Per il momento, Nothing non ha fornito alcuna informazione ufficiale in merito alle caratteristiche tecniche del nuovo smartphone, limitandosi a confermare l’evento di lancio. Lo smartphone debutterà il prossimo 5 marzo, nel corso dell’evento Nothing: Fresh Eyes che sarà trasmesso in diretta streaming, tramite il sito ufficiale dell’azienda londinese.

Per ora, gli utenti possono solo accedere alla pagina dell’evento, sul sito del brand, e completare una breve registrazione per ottenere uno sconto di 20 euro utilizzabile per l’acquisto del dispositivo. La data di uscita non è ancora stata rivelata ma il nuovo Nothing Phone (2a) non dovrebbe farsi attendere molto.

Le vendite potrebbero partire già a marzo 2024.

Nothing Phone (2a): come sarà

Anche se Nothing ha scelto di non svelare alcun dettaglio sullo smartphone (evitando anche di rilasciare immagini teaser), le indiscrezioni sulle specifiche tecniche non mancano di certo. Il nuovo Phone (2a) dovrebbe avere un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.

Tra le specifiche ci sarà spazio per il chip MediaTek Dimensity 7200, svelato lo scorso anno da MediaTek e realizzato con processo produttivo a 4 nm. A completare la scheda tecnica ci saranno varie combinazioni di RAM e storage (8/128 GB e 12/256 GB) oltre a una batteria da 4.290 mAh (410 mAh in meno rispetto alla seconda generazione del Nothing Phone) con ricarica rapida da 45 W e senza ricarica wireless.

Da segnalare anche la probabile presenza di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. Questi sensori dovrebbero essere gli stessi già utilizzati dall’azienda sul Nothing Phone (1). La fotocamera anteriore dovrebbe essere da 16 Megapixel.

Il nuovo smartphone di Nothing arriverà con il sistema operativo Android 14, personalizzato da Nothing OS 2.5, disponibile da alcune settimane. Come già per il Phone (2), il nuovo Phone (2a) potrebbe avere 3 major update, arrivando, quindi, fino ad Android 17. Da non escludere, però, la possibile riduzione del supporto a soli 2 major update.

Ci sarà, in ogni caso, anche il marchio di fabbrica del brand: il sistema Glyph con LED posizionati nella back cover posteriore sarà proposto sul nuovo Phone (2a) in una nuova veste rinnovata. Per maggiori dettagli, in ogni caso, sarà necessario attendere i prossimi giorni.

Ancora tutti da valutare, invece, sono i prezzi del nuovo Nothing Phone (2a). Le prime indiscrezioni indicano un possibile prezzo di partenza fissato intorno ai 400 euro e, quindi, ben al di sotto rispetto al prezzo di partenza del Nothing Phone (2) lanciato la scorsa estate e dotato del chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. L’attuale top di gamma di Nothing è disponibile con un prezzo di partenza di 679 euro per la versione 8/128 GB.