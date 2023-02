MediaTek Dimensity 7200 è il nuovo chip per la fascia media

Passato il periodo dell’anno in cui vengono presentati i chip per i top di gamma dell’anno successivo (cioè novembre-gennaio), la primavera è quasi in vista e tocca adesso ai mid-range, i chip per la gamma media 2023 che andranno ad equipaggiare quegli smartphone potenti ma non troppo, perché devono costare il meno possibile. L’ultimo nato in casa MediaTek è il MediaTek Dimensity 7200.

Si tratta del primo medio "vero" di MediaTek, visto che i Dimensity 8000, 8100 e 8200 sono tutti chip da "quasi top". Il Dimensity 7200, invece, punta più sul prezzo che sulle prestazioni e andrà a sfidare il concorrente (già presentato ma ancora scarsamente utilizzato) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

MediaTek Dimensity 7200: caratteristiche tecniche

Partiamo dal dire che MediaTek Dimensity 7200 è prodotto a 4 nm, quindi avrà un consumo di corrente molto basso e scalderà poco. Si tratta di un SoC con la classica configurazione a 8 core, sei dei quali saranno Cortex-A510 (basse prestazioni e alta efficienza) e solo due saranno Cortex-A715 (prestazioni abbastanza alte e scarsa efficienza).

La memoria RAM potrà essere sia la vecchia LPDDR4 che la più recente LPDDR5, mentre non c’è suporto alcuno per lo spazio di archiviazione UFS 4.0, ma solo UFS 3.1.

La GPU sarà una Mali G610 MC4, discreta ma non un fulmine, e sarà affiancata dall’HyperEngine 5.0, sezione del chip dedicata ai calcoli per il gaming. Grazie all’ISP (Integrated Signal Processor, un processore che si occupa solo di immagini) MediaTek Imagiq 765 i telefoni con a bordo il Dimesity 7200 potranno avere fotocamere con risoluzione massima di 200 MP e potranno registrare video in HDR fino a 4K di risoluzione.

Nel nuovo SoC di MediaTek, poi, c’è tanta AI con sezioni dedicate all’elaborazione delle foto, al miglioramento della riproduzione dei video, alla pulizia dell’audio. Lo schermo dei telefoni con Dimensity 7200, poi, potrà mostrare contenuti HDR10+, CUVA HDR (lo standard HDR cinese), Dolby HDR.

Nulla manca in quanto a connessioni: 5G (anche se non mmWave) a 4,7 Gbps di velocità massima, WiFi 6E, Bluetooth 5.3.

MediaTek Dimensity 7200: quando arriva sul mercato

Nessun produttore di smartphone ha ancora annunciato un modello dotato di MediaTek Dimensity 7200. I primi, a detta di MediaTek stessa, dovrebbero arrivare sul mercato a fine del primo trimestre 2023, quindi a inizio primavera. Sarà interessante vedere quanto costeranno e quanto saranno veloci.