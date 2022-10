Novità: cinque thriller da vedere subito

Chi ha voglia di un film o di una serie al cardiopalma troverà più di un titolo interessante tra le nuove proposte delle principali piattaforme di streaming. Su Disney+ il 12 ottobre è uscita la serie originale Candy: morte in Texas, che racconta la storia di Candy Montgomery, donna, madre, moglie e casalinga modello per gli standard degli anni ’80: quando la pressione del conformismo inizia a schiacciarla, però, la situazione degenera…

Oltre a questo titolo, ecco altri quattro thriller da guardare.

On The Line

È Mel Gibson il protagonista di questo avvincente thriller in onda su Sky Cinema e in streaming solo su NOW (e disponibile on demand) il 31 ottobre alle 21.15. Diretto da Romuald Boulanger, il film racconta la storia di un celebre conduttore radiofonico, Elvis Cooney (interpretato da Gibson), che durante una diretta riceve la chiamata di un ascoltatore anonimo che minaccia di uccidere lui e la sua famiglia.

Nel corso di una sola notte, Cooney dovrà scoprire l’identità del criminale e salvare i suoi cari. Nel cast ci sono anche Kevin Dillon, Enrique Arce, William Moseley e Nadia Farès.

Run Sweetheart Run

Disponibile da domani, 28 ottobre, in esclusiva su Prime Video, questo film è un thriller adrenalinico e dalle tinte dark. La protagonista Cherie (interpretata da Ella Balinska) è una madre single e la dipendente di una società. Su pressione del suo capo, incontra uno dei clienti più importanti, Ethan (Pilou Asbæk). Affascinante e carismatico, l’uomo la conquista facilmente… salvo poi rivelarle, quando restano da soli alla fine della serata, tutta la sua natura violenta e terrificante.

Cherie riesce a scappare e cerca di salvarsi la vita, ma è a questo punto che inizia uno spaventoso "gioco" in cui lei fa la parte del topo ed Ethan, o forse un’organizzazione ben più vasta e malvagia, quella del gatto che cerca di catturarla e distruggerla completamente.

Le indagini di Belascoarán

Dal 12 ottobre su Netflix si trova questa serie interessante: il protagonista è Belascoarán Shayne, detective indipendente nella Città del Messico degli anni ’70. Ogni puntata è un caso da risolvere, non senza corse contro il tempo, interventi violenti e delicate situazioni da gestire mantenendo il sangue freddo e la mente lucida. La serie è sceneggiata da Paco Ignacio Taibo.

L’alluvione

Sempre su Netflix, il 5 ottobre è arrivata questa serie in 6 episodi carica di suspence ispirata ai catastrofici eventi dell’alluvione che ha colpito la Polonia e parte della Repubblica Ceca e della Germania nel 1997. La serie è diretta da Jan Holoubek e Bartłomiej Ignaciuk.

La trama inizia appunto nel 1997 e segue in particolare alcuni alcuni scienziati e funzionari del governo locale che devono salvare, prima che sia troppo tardi, gli abitanti di una città minacciata da una terribile alluvione.