Trama e cast di Government Cheese, novità comedy del 2025

Fonte foto: Apple TV+

C’è anche la serie comedy Government Cheese tra le novità del 2025 attese su Apple TV+. La serie tv, precedentemente nota con il titolo provvisorio Bonneville, è interpretata a prodotta esecutivamente da David Oyelowo, attore noto soprattutto per il film Selma del 2014 e visto anche in The Help, Lincoln e Silo. Questa volta, invece, il pubblico lo vedrà nei panni di un bizzarro padre di famiglia che torna a casa dopo un periodo in carcere.

Il cast e le prime foto di Government Cheese

Prodotta da Apple Studios e MACRO Television Studios, Government Cheese è scritta e prodotta esecutivamente dai co-showrunner Hunter e Carr. Hunter si è anche occupato della regia. Creata da Paul Hunter e Aeysha Carr, la serie tv, oltre al già citato Oyelowo, include nel cast nel ruolo dei protagonisti anche Simone Missick, Jahi Di’Allo Winston ed Evan Ellison.

Nel cast ci sono inoltre Bokeem Woodbine (già in Fargo), Jeremy Bobb (noto per The Continental), Louis Cancelmi (The Irishman), Julien Heron (Baskets) e Djilali Rez-Kallah (My Hero). Figurano come interpreti Louis Ferreira (già in Stargate Universe), Thomas Beaudoin (Hubert & Fanny), Kyle Mac (The Boys), John Ortiz (Bad Monkey) e Adam Beach (Smoke Signals).

FIRST LOOK at #GovernmentCheese from Director Paul Hunter and starring David Oyelowo, coming to AppleTV+ on April 16, 2025.



Set in 1969 in California’s San Fernando Valley, "Government Cheese,” is a surrealist comedy that tells the story of the quirky Chambers family. pic.twitter.com/4SOZvuzYym — MACRO (@stayMACRO) December 5, 2024

La trama: di cosa parla Government Cheese

Government Cheese è una commedia familiare surreale ambientata nella San Fernando Valley del 1969. Al centro della trama ci sono i Chambers, una bizzarra famiglia che persegue sogni nobili e apparentemente impossibili, tenendo spesso una certa (e comica) distanza dalla realtà.

Quando Hampton Chambers (interpretato da Oyelowo) viene rilasciato dal carcere, la tanto attesa riunione familiare non va come l’uomo aveva previsto. Durante la sua assenza, infatti, la moglie di Hampton, Astoria (interpretata da Missick), e i figli Einstein (Ellison) e Harrison (Di’Allo Winston), hanno formato un nucleo familiare non convenzionale. Il ritorno di Hampton non può dunque che generare un certo caos.

A new surrealist family comedy.#GovernmentCheese — April 16 on Apple TV+ pic.twitter.com/FLvEnHcnWY — Apple TV (@AppleTV) December 5, 2024

Cosa vuol dire Government Cheese

Il “government cheese”, cioè il “formaggio del governo”, è il formaggio processato che il Governo degli Stati Uniti ha distribuito a mense per i bisognosi, chiese, scuole e beneficiari dell’assistenza sociale dagli anni della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni Ottanta circa.

Il “formaggio del governo” aveva l’aspetto di un blocco giallo-arancione molto compatto e sodo, e ovviamente la sua qualità era molto bassa. Oggi infatti il termine viene usato talvolta per indicare in generale un formaggio di pessima qualità o che non ha un buon sapore.

Metaforicamente, invece, l’espressione può essere utilizzata per indicare qualcosa o qualcuno di scarso valore oppure una persona buona a nulla che lavora a spese del Governo, ad esempio un burocrate pigro e fannullone. In altri contesti “government cheese” si usa invece per indicare genericamente un sussidio statale.

Quando esce Government Cheese

Government Cheese è composta da dieci episodi. I primi quattro saranno disponibili su Apple TV+ il 16 aprile 2025. È prevista poi l’uscita di un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 28 maggio 2025.