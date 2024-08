Trama e cast di The Union, con Mark Wahlberg e Halle Berry

Com’è essere per una volta la super spia in smoking? A rispondere alla domanda ci pensa questo nuovo spy thriller che esce fra pochi giorni su Netflix

Fonte foto: Netflix

Esce fra pochi giorni su Netflix The Union, uno spy thriller da ridere con protagonisti Mark Wahlberg e Halle Berry. Nel film i due sono stati fidanzati al liceo, ma poi si sono persi di vista. Quando la seconda ripiomba dopo molti anni nella vita del primo, lo mette di fronte a una proposta incredibile: entrare nel mondo dello spionaggio. L’idea dell’intero film nasce proprio da una domanda che Wahlberg ha fatto al suo socio di produzione, Stephen Levinson: che effetto farebbe essere, per una volta, la super spia in smoking?

La trama: di cosa parla The Union

Diretto da Julian Farino (Entourage), il film è scritto da Joe Barton e David Guggenheim. Il protagonista è Mike (interpretato da Wahlberg), un operaio edile che conduce una vita semplice e felice in New Jersey, nel posto in cui è nato ed è cresciuto.

Un giorno incontra la sua ex fidanzata del liceo, Roxanne (interpretata da Berry), con la quale aveva perso i contatti da moltissimo tempo. Il loro incontro però non è un caso.

Roxanne – che fa parte di The Union, un’agenzia top secret che lavora per il Governo con metodi non ortodossi – ritiene che Mike sia l’uomo giusto per un lavoro che ha tra le mani e vuole reclutarlo.

Di che lavoro si tratta? Una pericolosa missione di spionaggio in Europa. Mike si trova così catapultato insieme alla sua ex fiamma in un mondo di intrighi che sconvolge completamente la sua vita.

«The Union fa il lavoro sporco per la CIA e l’FBI», ha spigato Berry a Netflix. «Quando hai davvero bisogno che il lavoro venga portato a termine, chiami questo gruppo. Sono colletti blu, persone comuni di tutti i giorni che vengono scelti da The Union per essere addestrati a sparare e a combattere con armi tattiche».

Il trailer italiano di The Union

The Union è un film d’azione, ma lascia spazio anche al romanticismo e alla comicità. Qui sotto è visibile il trailer italiano.

«La relazione tra Roxanne e Mike definirà il film», ha detto a Netflix il regista Farino. «Per me, anche l’azione nel film è sempre stata incentrata su come mantenere i nostri personaggi parte integrante delle esplosioni, del divertimento e dei giochi».

«Abbiamo sempre pensato che Roxanne dovesse essere l’amore della vita di questo ragazzo [Mike, ndr]; è rimasto dov’era perché sperava che lei tornasse nella sua vita in qualche modo», ha raccontato Wahlberg a Netflix parlando del suo personaggio e del suo rapporto con la ex fidanzata del liceo.

«Avevano una sorta di relazione proibita al liceo, e lui avrebbe fatto qualsiasi cosa per farla sorridere e qualsiasi cosa per renderla felice e per non perderla mai più di vista. Questa è la sua intera motivazione: il suo sorriso».

Il cast di The Union

Oltre ai due protagonisti già citati, il cast di The Union include Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw, Alice Lee, Jackie Earle Haley e J.K. Simmons.

Quando esce The Union in streaming

The Union esce su Netflix il 16 agosto 2024.