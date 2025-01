Nubia Flip 2: caratteristiche e prezzo del nuovo pieghevole di fascia media

Nubia Flip 2 è il nuovo pieghevole di fascia media appena svelato in Giappone e in arrivo sul mercato globale: ecco le caratteristiche e il prezzo

Fonte foto: Nubia

Il Nubia Flip 2 è l’ultima novità della gamma Nubia. Si tratta di uno smartphone pieghevole con buone specifiche che è stato appena presentato in Giappone ma destinato ad arrivare anche in altri mercati e, probabilmente, anche in Europa.

L’aspetto più interessante di questo prodotto è il prezzo. Lo smartphone di Nubia è un vero e proprio mid-range, con un prezzo decisamente inferiore rispetto ai diretti concorrenti. Un prezzo così basso, per gli standard di questo tipo di dispositivi, è stato ottenuto con alcuni compromessi per la scheda tecnica.

Nubia Flip 2: caratteristiche tecniche

Il Nubia Flip 2 è un flip phone, con display pieghevole caratterizzato da un pannello OLED pieghevole da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e un display esterno OLED da 3 pollici, con risoluzione di 682 x 422 pixel, utile per accedere alle principali funzioni del telefono anche quando il display principale è piegato.

Sotto la scocca troviamo il chip MediaTek Dimensity 7300X. Si tratta di un chip realizzato con processo produttivo a 4 nm che MediaTek ha lanciato sul mercato definendolo come un prodotto specifico per gli smartphone pieghevoli. Il 7300X è lo stesso chip utilizzato da quello che possiamo definire il principale rivale del Nubia Flip 2 ovvero il Motorola Razr 50.

Lo smartphone di Nubia, per ora, è stato annunciato in un’unica configurazione, con 6 GB di RAM e 128 GB di storage (molto probabilmente, però, ne arriveranno altre), e che con una batteria da 4.300 mAh e ricarica a 33 W di potenza. Non c’è la ricarica wireless.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo. C’è anche una fotocamera anteriore da 16 Megapixel.

Lo smartphone è Dual SIM, con supporto eSIM, può utilizzare il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.4 ed è certificato IP42. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone misura 170 x 76 x 7,5 mm da aperto e 87 x 76 x 15,8 mm da chiuso. Il peso è di 191 grammi.

Nubia Flip 2: prezzo e disponibilità

Il nuovo Nubia Flip 2 sarà in vendita in Giappone dalla prossima settimana, con un prezzo di 64.080 yen che, al cambio attuale, corrispondono a circa 400 euro. Il prezzo in questione si riferisce alla versione 6/128 GB.

Come sottolineato in precedenza, in occasione del lancio globale, il Flip 2 dovrebbe registrare anche l’arrivo di altre varianti (come una 8/256 GB) che avranno un prezzo leggermente superiore.

Per il momento, non ci sono informazioni in merito a una possibile distribuzione in Europa. Il nuovo pieghevole di Nubia potrebbe arrivare sul mercato europeo nel corso del primo trimestre del 2025 o, al massimo, nel trimestre successivo.