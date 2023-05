Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

ZTE presenta la nuova edizione limitata del suo top di gamma Nubia Z50 Ultra: la Photographer Edition, già disponibile in esclusiva per il mercato cinese. Un telefono tecnicamente identico allo Z50 Ultra, ma con due nuove colorazioni che ricreano la texture in pelle delle vecchie macchine fotografiche professionali.

Nubia Z50 Ultra PE: scheda tecnica

Nubia Z50 Ultra Photographer Edition mantiene inalterate le specifiche tecniche già viste per il modello classico, quindi display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz. Tornano, come è ovvio che sia, le cornici estremamente sottili e la fotocamera posta sotto il pannello (UDC, Under Display Camera) considerati il vero tocco di classe di questo dispositivo.

Il processore scelto dall’azienda, come ben noto, è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano 8, 12 o 16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione interna. Per mantenere sempre sotto controllo la temperatura dell’hardware ZTE ha optato per l’utilizzo di una camera di vapore 4.212 millimetri quadrati.

Il comparto fotografico è lo stesso già visto nella versione standard e comprende un sensore principale da 64 MP con stabilizzatore ottico (OIS), uno ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo con zoom 3,3x da 64 MP sempre con OIS. La fotocamera anteriore, posta sotto lo schermo, è da 16 MP.

Questo smartphone ha le connessioni 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3 e USB-C. Non manca naturalmente il chip per l’NFC e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite i satelliti delle costellazioni GPS, GLONASS, BDS, Galileo e QZSS.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 80W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MyOS 13.

La Photographer Edition porta sul Nubia Z50 Ultra le nuove colorazioni Black Curry e Khaki realizzate tramite litografia laser per un risultato che imita, sulla scocca in vetro dello smartphone, la texture in pelle delle macchine fotografiche di una volta. Un dettaglio solamente estetico, dunque, ma che impreziosisce molto il dispositivo e potrebbe fare gola agli appassionati di fotografia.

Nubia Z50 Ultra PE: prezzo e disponibilità

Proprio come accade per le altri prodotti Nubia, anche nel caso di Nubia Z50 Photographer Edition difficilmente lo vedremo sul mercato italiano, anche perché la casa madre ZTE non esporta direttamente i dispositivi Nubia in Europa (se ne trova qualcuno su Amazon, ma da circuiti paralleli).

In Cina Nubia Z50 Photographer Edition è iinvece disponibile al prezzo di circa 630 euro per la versione 12/512 GB.