Fonte foto: ZTE

Negli ultimi anni ZTE ha portato sul mercato dispositivi molto interessanti caratterizzati da schede tecniche da veri top di gamma e da un design unico, curato e dalle linee accattivanti. Tra i modelli più recenti presentati dall’azienda cinese troviamo il Nubia Z50S Pro, uno smartphone di fascia alta, con ottime caratteristiche tecniche sia per quanto riguarda processore e memorie, sia per il comparto fotografico e lo schermo.

Insomma, un vero e proprio top di gamma che, grazie alle offerte Amazon, per le prossime ore può essere acquistato a un prezzo davvero interessante, sotto i 600 euro, con uno sconto che in molti stavano aspettando e che non può assolutamente passare inosservato.

Nubia Z50S Pro – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 – Versione 12/256 GB

Nubia Z50S Pro: scheda tecnica

Nubia Z50S Pro ha un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ (2.800×1.260 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 coadiuvato, in questa offerta specifica, da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria archiviazione interna, non espandibile. Un chip che non ha bisogno di presentazioni e che è stato il punto di riferimento indiscusso dei top di gamma di passata generazione, prima dell’arrivo sul mercato del Gen 3.

Di ottimo livello il comparto fotografico, composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.6) con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico (OIS), uno ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0) e un teleobiettivo con zoom digitale 30x da 8 MP (f/2.) sempre con PDAF e OIS. La fotocamera anteriore è da 16 MP(f/2.5).

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 6e, il Bluetooth 5.3 e l’USB-C 3.1, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, BDS, Galileo e QZSS.

La batteria è da 5.100 mAh con ricarica via cavo da 80 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MyOS 13.

Nubia Z50S Pro: l’offerta su Amazon

Nubia Z50S Pro è un ottimo top di gamma con una scheda tecnica che promette grandi performance in qualsiasi situazione dalla produttività fino all’intrattenimento, inclusi i giochi di ultima generazione, con in più un design non banale, come tutti gli smartphone prodotti da ZTE.

Il prezzo di listino di Nubia Z50S Pro è 649 euro, una cifra già abbastanza conveniente vista la scheda tecnica di questo smartphone, Ma grazie all’offerta Amazon adesso Nubia Z50S Pro costa 579 euro (-11%, -70 euro). Al prezzo di un medio ci portiamo a casa un top: è un vero affare.

