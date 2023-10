Il nuovo Nubia Z50S Pro arriva in Italia, dopo la presentazione avvenuta in Cina lo scorso luglio. Lo smartphone punta a conquistare il mercato proponendo un rapporto qualità/prezzo molto elevato, con specifiche da top di gamma 2023, grazie alla presenza dello Snapdragon 8+ Gen 2, pronto a cedere il testimone al nuovo Snapdragon 8 Gen 3, e a un prezzo più basso rispetto a diversi concorrenti con specifiche simili.

Nubia Z50S Pro – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 – Versione 12/256 GB

La scheda tecnica di Nubia Z50S Pro ruota intorno al SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2. Si tratta di una versione leggermente potenziata dello Snapdragon 8 Gen 2, equivalente del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "For Galaxy" usato da Samsung sui top di gamma Galaxy S23.

Ad affiancare il chip di Qualcomm ci sono tre combinazioni di RAM e storage: 12/256 GB, 12 GB/1 TB e 16 GB/ 1 TB.

Il display è un AMOLED da 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. La luminosità di picco è di 1.200 nit. Sotto al display c’è un sensore di impronte digitali ottico, mentre nella parte alta c’è il foro per la fotocamera anteriore.

Il comparto fotografico posteriore è formato da tre fotocamere racchiuse in un ampio modulo circolare: un sensore principale da 50 Megapixel (apertura f/1.6 e OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 8 Megapixel, con zoom ottico 2,3x. La fotocamera anteriore, invece, è da 16 Megapixel.

Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato del chip NFC. La batteria, da 5.100 mAh, ha una potenza di ricarica massima di 80 W. Il sistema operativo è Android 13 con MyOS 13. Nubia Z50S Pro ha dimensioni pari a 163,9 x 76,3 x 8,3 mm e un peso di 228 grammi.

Il nuovo Nubia Z50S Pro arriva in Italia in tre varianti, con prezzi da 649 euro. Le vendite partiranno entro la fine di ottobre 2023. Le versioni disponibili sono:

Lo smartphone potrà essere acquistato direttamente dal sito ufficiale di Nubia o, in alternativa, anche su Amazon (ma, al momento, non c’è ancora una data di consegna). Le colorazioni sono due: Black e Khaki.

Per la fase di preordine, non ancora avviata, ci sarà anche uno sconto di 50 euro su tutte e tre le versioni.

