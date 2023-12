Fonte foto: Nubia

È stato svelato ufficialmente il nuovo Nubia Z60 Ultra. Si tratta del nuovo top di gamma del brand Nubia, pronto ad arrivare sul mercato cinese e, in futuro, anche a ritagliarsi uno spazio sul mercato globale. Il nuovo smartphone ha tutte le carte in regola per essere considerato uno dei top di gamma più interessanti del 2024 e, come il recente Nubia Z50S Pro, arriverà anche in Italia.

Nubia Z60 Ultra: caratteristiche tecniche

Il nuovo Nubia Z60 Ultra è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione di 1.116×2.480 pixel e refresh rate di 120 Hz. Il pannello, stando ai dati forniti dall’azienda, è in grado di raggiungere una luminosità massima di 1.500 nit. Sotto al display c’è un sensore di impronte digitali.

Il cuore di Nubia Z60 Ultra è il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, destinato a diventare il nuovo riferimento della fascia alta del mercato smartphone nei prossimi mesi, insieme allo sfidante MediaTek Dimensity 9300.

Il chip è affiancato da varie combinazione di RAM e storage. Si parte da 8 GB di RAM e 256 GB storage e si arriva fino all’esclusiva versione con 16 GB di RAM e 1 TB di storage. La memoria di archiviazione è sempre in tecnologia UFS 4.0, la migliore attualmente disponibile.

Uno degli elementi più interessanti del nuovo Nubia Z60 Ultra è la batteria al silicio-carbonio, una soluzione che garantisce una maggiore densità energetica rispetto alle soluzioni tradizionali. Grazie a questa scelta, infatti, Nubia Z60 Ultra ha un accumulatore da ben 6.000 mAh.

La capacità è, quindi, nettamente superiore rispetto ai 4.500-5.000 mAh proposti dalla maggior parte dei top di gamma Android, e c’è anche la ricarica rapida da 80 W. Non c’è, invece, la ricarica wireless.

Il nuovo Nubia Z60 Ultra ha una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel (con apertura f/1.6 e OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel (apertura f/1.8 e OIS) e un teleobiettivo periscopico da 64 Megapixel (f/3.3, OIS e zoom ottico 3,3x).

Tutte e tre le fotocamere posteriori, quindi, hanno il pregiato stabilizzatore ottico e questa è una caratteristica rarissima, persino tra i top di gamma premium. La fotocamera anteriore, invece, è da 16 Megapixel ed è posizionata sotto lo schermo.

Lo smartphone è certificato IP68 e arriva sul mercato con Android 14, personalizzato da MyOS 14. Le dimensioni sono pari a 163,9×76,3×8,3 mm, a fronte di un peso di 230 grammi.

Nubia Z60 Ultra: prezzi e disponibilità

Il nuovo Nubia Z60 Ultra arriverà sul mercato in quattro varianti (8-256GB, 12-256GB, 12-512GB e 16GB-1TB) e tre diverse colorazioni (Black, Silver e Gray). Le vendite partiranno a breve sul mercato cinese, con prezzi compresi tra 4.299 yuan (circa 554 euro) e 4.999 yuan (circa 644 euro). Per il mercato europeo, invece, sono previste tre varianti e due colorazioni (Black e Silver). I prezzi sono i seguenti:

Nubia Z60 Ultra – 8/256GB: 679 euro

Nubia Z60 Ultra – 12/256GB: 749 euro

Nubia Z60 Ultra – 12/512GB: 899 euro

Lo smartphone è già disponibile sullo store europeo di Nubia (con uno sconto di 80 euro per la versione 12-256GB e 120 euro per la versione 12-512GB valido fino al 29 dicembre) ma per il modello entry level (8-256GB) non è ancora possibile completare l’acquisto.