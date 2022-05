Nuova gamma Lenovo Yoga: 9 laptop e un anti iMac

Lenovo ha annunciato la sua settima generazione di laptop premium Yoga, tra i più apprezzati dal mercato negli ultimi anni. Fra i dieci prodotti vi è anche un PC All-in-One con uno schermo IPS 4K da 27 pollici. Si tratta del Lenovo Yoga AiO 7 e, per design, prestazioni e prezzo, si candida come l’anti iMac della compagnia cinese.

In effetti della macchina di Apple, il nuovo All-in-One di Lenovo contempla lo stesso form-factor, che permette agli utenti di avere tutto ciò che serve in un unico dispositivo elettronico attorno al quale far girare tutto l’intrattenimento domestico. Oltre al costosissimo e ambizioso Yoga AiO 7 (che, come scrive Lenovo è stato “progettato per la casa moderna“), l’azienda ha annunciato altri 9 laptop che offrono potenza, flessibilità e funzionalità di collaborazione, nonché prestazioni intelligenti e display da top di gamma. Stando a quanto emerso, i nuovi laptop targati Lenovo dovrebbero approdare sul mercato italiano in estate. Ecco le caratteristiche tecniche principali dei dieci modelli presentati.

Lenovo Yoga Slim 9i/Yoga Slim 9i Carbon

Il Lenovo Yoga Slim 9i ha uno schermo touch OLED Pure Sight da 14 pollici, processori Intel Core di dodicesima generazione serie P (Intel EVO) fino al Core i7, 16/32GB di memoria RAM un massimo di 1TB di memoria interna. La batteria ha una capacità di 75,5 WHr e dovrebbe assicurare circa 14,5 ore di lavoro. Il laptop sarà disponibile a partire da 1.899 euro.

Il Lenovo Yoga Slim 7i Carbon presenta un display IPS da 13,3" con il touch opzionale. Di diverso dallo Yoga Slim 9i vi è la RAM, che meno veloce ma sempre da 16/32GB. Differente anche la batteria, da 50 WHr, e il prezzo che parte da 1.399 euro.

Yoga Slim 7i Pro X/Yoga Slim 7 Pro X

Sui due successivi laptop 2022 di Lenovo c’è, invece, la scheda grafica dedicata e uno schermo IPS da 14,5" (con opzioni fino a 3K), supporto NVIDIA G-Sync e touch opzionale. I modelli in questione sono lo Yoga Slim 7 Pro X con CPU AMD e lo Yoga Slim 7i Pro X con Intel. In comune i due laptop hanno soprattutto la batteria da 70 WHr e i 32 GB di RAM LPDDR5 6000 (che sono 6400 per il modello Slim 7 Pro X con AMD).

Per quanto riguarda i processori, lo Yoga Slim 7i PRO X si basa sulla gamma Intel Core serie H di dodicesima generazione (fino a Core i7), mentre lo Yoga Slim 7 Pro X è stato dotato del chip Ryzen 6000 (sino a Ryzen 9 6900HS). Lo Yoga Slim 7i Pro X con Intel parte da 1.399 euro, mentre lo Yoga Slim 7 Pro X da 1.599 euro.

Yoga Slim 7 Pro 14/16 pollici

Questo laptop del colosso cinese arriva nelle versioni da 14 e da 16 pollici, sia con chip Intel Core di dodicesima generazione delle serie H e P (fino al Core i7) che AMD (tre varianti, tra cui il Ryzen 9 6900HS Creator Edition). I due modelli da 14 pollici sono lo Yoga Slim 7 14 e lo Yoga Slim 7i 14, con schermo OLED e memorie RAM fino a 16GB. I laptop assicurano un’autonomia tra le 10 e le 17 ore, con il prezioso supporto della batteria da 61 WHr. Yoga Slim 7 Pro con AMD Ryzen 6000 a parte da 1.399 euro, mentre quello con Intel Core da 1.099 euro.

Yoga Slim 7 Pro 16 (AMD) e Yoga Slim 7i Pro 16 (Intel) vantano schermi IPS touch da 16 pollici con risoluzione 2.5K e schede grafiche dedicate. Nel dettaglio, sino alla GeForce RTX 3050 Ti per il modello AMD e Intel Arc A370M per il laptop con Intel. Infine, qui la batteria è da 75 WHr, mentre la RAM è da 16 GB. Yoga Slim 7 Pro con AMD Ryzen 6000 ha un prezzo di partenza di 1.499 euro, mentre il modello con Intel Core di 1.549 euro.

Lenovo Yoga 7

Convertibile Lenovo Yoga 7 è basato su AMD Ryzen 6000 (Ryzen 5 6600U o Ryzen 7 6800U) con memoria RAM fino a 32 GB e un disco SSD PCIe da 256/512 o 1.024 MB.

Il Lenovo Yoga 7 è dotato di un pannello touch OLED 14" con risoluzione da 2.8K. La batteria da 71 WHr assicura un’autonomia di 18 ore. Il notebook parte da 1.399 euro.

Lenovo Yoga AiO 7

Infine, il più costoso ed interessante fra i nuovi prodotti di Lenovo è lo Yoga AiO 7. Si tratta di un PC All-in-One con schermo IPS 4K da 27 pollici che può ruotare di 90 gradi.

Ideale anche per il gaming, il dispositivo conta su CPU Ryzen 7 6800H e GPU dedicata Radeon RX 6600M con 8 GB di VRAM. La RAM arriva fino a 32 GB, mentre la memoria interna da 256 GB a 1 TB. Il prezzo di partenza dello Yoga AIO 7 è di 2.599 euro.