Nuova gamma Motorola Edge 20: stavolta il prezzo è giusto

Motorola ha presentato la nuova gamma Edge 20. È composta da uno smartphone in grado di tenere il prezzo relativamente basso nonostante le caratteristiche tecniche più che soddisfacenti per un utente senza pretese eccessive, Motorola Edge 20 Lite, e dai prodotti di fascia e prezzo più alti Motorola Edge 20 ed Edge 20 Pro.

Difficile ritenere questi ultimi due top di gamma, non tanto per le caratteristiche tecniche che sono di ottimo livello su entrambi, quanto per il prezzo che l’azienda alata è riuscita a contenere entro limiti che in molti ritengono accettabili per l’acquisto di uno smartphone nuovo di fascia medio alta. Insomma, quella dei Motorola Edge 20 è una scommessa con notevoli probabilità di riuscita perché, a meno di esigenze particolari, potenzialmente hanno tutte le carte in regola per convincere tutti nelle rispettive fasce di prezzo. I tre peraltro hanno degli elementi in comune interessanti: su tutti c’è un display OLED da 6,67 pollici da almeno 90 Hz, un lettore di impronte digitali sul fianco, una fotocamera principale con la medesima (sorprendente) risoluzione da 108 megapixel e una ricarica rapida a 30 watt. La precedente gamma Motorola Edge/Edge+, invece, pur avendo ottime caratteristiche tecniche non aveva convinto molto per il prezzo, ritenuto dai più eccessivo. Motorola sembra aver capito la lezione e ha aggiustato al ribasso i prezzi.

Motorola Edge 20 Lite, caratteristiche tecniche

Motorola Edge 20 Lite merita di essere trattato singolarmente, se non altro perché presumibilmente sarà il prodotto più gettonato in Italia e non solo. Sposa il chip MediaTek Dimensity 720 realizzato a 7 nanometri con frequenza massima di 2 GHz e supporto alle reti 5G, offre 6 oppure 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1, ed un display gOLED da 6,67 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz.

Tre le fotocamere posteriori: una principale da 108 megapixel, una ultra wide da 8 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel; sulla parte frontale c’è invece un sensore da 32 megapixel per i selfie. L’audio mono ha visto la partecipazione di Waves, mentre la batteria è da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 watt. Dimensioni di 165,89 x 76 x 8,25 mm per 185 grammi di peso. Il sistema operativo è Android 11.

Motorola Edge 20 ed Edge 20 Pro, caratteristiche tecniche

Per Edge 20 Motorola ha scelto lo Snapdragon 778G dal listino di Qualcomm, un chip di fascia medio alta realizzato a 6 nanometri, mentre per Edge 20 Pro la scelta è ricaduta sullo Snapdragon 870, chip costruito a 7 nanometri che rappresenta un’evoluzione del top di gamma per il 2020 Snapdragon 865. Display (quasi) identico su entrambi: un pannello OLED (pOLED su Edge 20 Pro) da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz.

In fatto di memorie Motorola Edge 20 consente di scegliere tra 6 oppure 8 GB di memoria RAM e tra 128 o 256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1, mentre Edge 20 Pro non lascia scelta: 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Entrambi fanno affidamento su un sensore principale da 108 megapixel, su un ultra wide da 16 megapixel, mentre la terza fotocamera è un teleobiettivo da 5 MP su entrambi con zoom ottico 5x su Edge 20 Pro, da 3x per Edge 20. Su entrambi la fotocamera per i selfie è da 32 MP.

Come su Edge 20 Lite l’audio di sistema è mono ma beneficia della sapienza di Waves, il lettore di impronte è sul fianco, mentre la batteria ha capacità di 4.500 mAh su Edge 20 Pro e di 4.000 mAh su Edge 20. Dimensioni di 163,3 x 76,1 x 7,9 mm e peso di 185 grammi per Edge 20 Pro, di 163 x 76 x 6,99 mm e 163 grammi per Edge 20.

Gamma Motorola Edge 20, disponibilità e prezzi

La carenza di chip ha impattato anche su Motorola, per cui i tre Edge 20 arriveranno tra fine agosto ed inizio settembre. A differenza della disponibilità, sono invece precisi i prezzi di listino: