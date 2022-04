Nuovi auricolari OnePlus Buds N: il prezzo è bassissimo

Gli ultimi auricolari wireless OnePlus Buds N, preannunciati dai leak a inizio mese, fa sono pronti ad arrivare sul mercato a un prezzo decisamente interessante. Le cuffiette entry level sono state ufficializzate sul canale Weibo di OnePlus e saranno distribuite a partire dalla Cina e poi arriveranno in India, per cui le attendiamo in Europa e Italia nei prossimi mesi.

Purtroppo sui nuovi auricolari OnePlus Buds N non troviamo la funzione cancellazione attiva del rumore (ANC), fatta eccezione per le chiamate telefoniche, ma d’altronde è anche comprensibile considerato che abbiamo a che fare con un prodotto dal prezzo veramente basso e concorrenziale. Troviamo però altre funzioni e caratteristiche di buon livello, come l’autonomia fino a 30 ore di riproduzione totale e la modalità a bassa latenza. L’azienda fa sapere che grazie al nuovo design ergonomico in-ear, le OnePlus Buds N si adattano meglio a ogni condotto uditivo. Questo, indirettamente, offre una cancellazione passiva del rumore grazie all’isolamento dai rumori ambientali.

OnePlus Buds N: caratteristiche tecniche

Le OnePlus Buds N sono cuffiette in-ear abbastanza tradizionali, ma con connessione Bluetooth 5.2, che offre una latenza molto bassa, di 94 ms. I driver dinamici da 12,4 millimetri sono ottimizzati per bassi ed è presente un doppio microfono che viene usato per la cancellazione del rumore delle chiamate. Questa funzione, però, non è un vero e proprio ANC e si attiva solo durante le telefonate.

Le cuffiette sono dotate di controlli touch per cambiare brano, attivare l’assistente vocale, mettere in play/pausa. L’autonomia promessa da OnePlus è di 30 ore di riproduzione totale con la custodia e fino a 7 ore con la sola batteria integrata (valori credibili, vista la mancanza dell’ANC). La ricarica veloce offre 5 ore di ascolto in più con 10 minuti di connessione.

Infine, il peso: ogni gemma pesa circa 4,8 grammi, un valore in linea con molti altri prodotti simili.

OnePlus Buds N: prezzo e disponibilità

Come accennato la presentazione ha annunciato la vendita sul mercato cinese in vendita a partire da oggi e il prezzo è di 199 yuan che al cambio corrispondono a circa 28 Euro.

La data di distribuzione sul mercato europeo e italiano non è stata ancora resa nota ma quando arriveranno, le OnePlus Buds N probabilmente costeranno un po’ di più a causa dei costi della logistica e della tassazione. Resteranno, comunque, un modello di cuffiette wireless economiche.