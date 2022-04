OnePlus Nord Buds: le nuove cuffiette wireless sono arrivate

Oltre ai due nuovi smartphone OnePlus Nord Ce 2 Lite e OnePlus 10R, nome indiano del OnePlus Ace il brand cinese del gruppo BBK ha presentato anche i nuovi auricolari wireless OnePlus Nord Buds. La prima cosa che possiamo notare è che il design è davvero originale e li distingue dal resto delle cuffiette che siamo abituati a vedere in commercio

L’obiettivo dell’azienda cinese è fornire auricolari di design e di qualità, ma economici. In effetti OnePlus non è esattamente un marchio famoso quando si parla di cuffie: ha comunque un buon track record grazie ai suoi modelli wireless OnePlus Buds Z2 e OnePlus Buds Pro, ma non è il primo brand che viene in mente quando si vuole comprare un paio di cuffiette. Il bouquet dei prodotti audio si amplia, ora, con le nuove OnePlus Nord Buds che vanno a posizionarsi nella parte bassa della gamma OnePlus: non è infatti presente l’ANC, la cancellazione attiva del rumore, e gli unici due codec supportati sono SBC e AAC. Tutto sommato, questo auricolari sono discreti e il rapporto qualità/prezzo, almeno in India, sembra essere ottimo. Questi nuovi auricolari, a ben guardarli, sembrano proprio lo stesso prodotto di OnePlus Buds N recentemente lanciato in Cina.

OnePlus Nord Buds: caratteristiche tecniche

Le Nord Buds sono dotate di driver dinamici da 12,4 mm placcati in titanio, che offrono, come riferisce l’azienda “una ricca produzione di bassi e alti nitidissimi“.

Gli auricolari offrono anche il supporto Dolby Atmos, ma solo in abbinamento con gli smartphone top di gamma OnePlus (serie 7, serie 8, serie 9 e serie 10).

OnePlus afferma che le Nord Buds durano fino a 7 ore con una singola carica, con la custodia in grado di contenere ulteriori 23 ore di carica per 30 ore di riproduzione totale. È integrato anche il supporto per la ricarica rapida, con una ricarica di 10 minuti che fornisce fino a 5 ore di riproduzione.

Infine, i OnePlus Nord Buds offrono resistenza all’acqua e al sudore IP55, quattro microfoni per le chiamate, Bluetooth 5.2, una modalità a bassa latenza (94 ms) con telefoni OnePlus selezionati e una porta USB di tipo C.

Le OnePlus Nord Buds sono disponibili nelle colorazioni Black Slate e White Marble.

OnePlus Nord Buds: prezzo e disponibilità

Come già accennato questi auricolari sono stati presnetati sul mercato indiano e disponibili dal 10 maggio. Il prezzo è di 2.799 Rupie che al cambio corrispondono a circa 34 Euro.

Non sappiamo se arriveranno in Europa e dunque in Italia ma certamente il prezzo sarà ritoccato verso l’alto a causa della tassazione e dei prezzi di logistica. Lo stesso prodotto, chiamato in Cina OnePlus Buds N, è infatti in vendita su quel mercato all’equivalente di 28 euro.