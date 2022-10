Nuovi iPad 10 e iPad Pro M2: la vera novità è il prezzo

Senza troppo clamore e senza un vero evento online, o in presenza, organizzato e annunciato per tempo, Apple ha presentato i nuovi iPad di decima generazione e i nuovi iPad Pro con chip M2. Mentre i primi sono abbastanza diversi dal modello precedente (che infatti resta in commercio), i secondi sono sostanzialmente identici a quelli già in commercio, chip a parte.

Entrambi, invece, si distinguono per un prezzo sempre più alto e che sta già facendo discutere molto, sia gli addetti ai lavori che i potenziali utenti: ormai per un iPad base ci vogliono quasi 600 euro, non sarà forse troppo?

iPad 10a generazione: caratteristiche e prezzi

Il nuovo iPad di decima generazione si avvicina molto all’attuale iPad Air: ha un grande schermo da 10,9 pollici, di tipo LCD IPS, con risoluzione di 2.360×1.640 pixel (264 ppi) e con cornici molto più sottili rispetto a quelle del modello precedente. Il Touch ID fisico è stato inserito nel tasto di accensione, posizionato nel lato corto acanto a uno dei due altoparlanti stereo.

iPad di decima generazione ha il chip Apple A14 Bionic, mentre il modello precedente ha l’A13 e l’iPad Air 2022 ha l’M1. La memoria, però, è la stessa: si parte da 64 GB per il modello base e si arriva, al massimo, a 256 GB.

Tra le novità rispetto al modello precedente ci sono la connessione WiFi 6, la fotocamera frontale (da 12 MP) posizionata nella cornice lunga e compatibile con Center Stage (l’inquadratura intelligente, che segue il soggetto) e la porta USB-C.

C’è anche la compatibilità con la Apple Pencil, ma con quella di prima generazione e questo crea un problema con la ricarica: il vecchio pennino si ricarica con il connettore Lightning, quindi la nuova confezione di Apple Pencil conterrà un caricatore Lightning.

A proposito di accessori per il nuovo iPad di decima generazione: Apple ha presentato anche una nuova tastiera, chiamata Magic Keyboard Folio, che è diversa da quella per l’iPad Pro e, ad esempio, ha i tasti funzione. Ultima novità di Apple iPad 10, i colori: il nuovo tablet è disponibile in argento, blu, rosa e giallo.

Il capitolo prezzi è il più doloroso: si parte da 589 euro per la versione 64 GB solo WiFi:

iPad 10 64 GB WiFi: 589 euro

iPad 10 256 GB WiFi: 789 euro

iPad 10 64 GB WiFi+Cellular: 789 euro

iPad 10 256 GB WiFi+Cellular: 989 euro

iPad Pro con M2: caratteristiche e prezzi

Il nuovo iPad Pro con M2 è identico al precedente iPad Pro con M1: cambia solo il chip e restano le due dimensioni di 11 o 12,9 pollici. Come nel modello precedente, la versione da 11 pollici ha lo schermo LCD IPS mentre solo quella da 12,9 ha lo schermo Mini LED.

Identica anche la dotazione di memoria, che parte da 128 GB e può arrivare, budget permettendo, a 2 TB. Proprio il budget, invece, è la seconda novità: i prezzi dei nuovi Apple iPad Pro con chip M2, infatti, sono stellari e non esiste più un iPad Pro sotto i mille euro. Ecco i prezzi per le varie versioni:

iPad Pro M2 da 11" 128 GB: 1.069 euro

iPad Pro M2 da 11" 256 GB: 1.199 euro

iPad Pro M2 da 11" 512 GB: 1.449 euro

iPad Pro M2 da 11" 1 TB: 1.949 euro

iPad Pro M2 da 11" 2 TB: 2.449 euro