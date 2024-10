Fonte foto: RSplaneta / Shutterstock

Apple ha in programma una nuova aggiunta al suo ecosistema di prodotti e servizi. Dopo il passo falso con Apple Vision Pro e un lancio sottotono per gli iPhone 16, infatti, la casa di Cupertino è ora pronta a concentrarsi sulla Smart Home, con il lancio di un nuovo prodotto.

La conferma arriva dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, una fonte sempre molto affidabile per quanto riguarda le novità relative al futuro dei prodotti Apple. L’azienda starebbe lavorando a un nuovo Smart Display, simile a un iPad ma pensato in modo specifico per l’utilizzo in casa e per la gestione della domotica.

Apple, inoltre, potrebbe aver già progettato il lancio di una variante “pro“, con caratteristiche di fascia più alta, dello Smart Display, andando a creare anche un sistema operativo dedicato per questa categoria di prodotti che andrà ad arricchire la gamma della casa di Cupertino.

Smart Display di Apple: come sarà

Il nome in codice del nuovo modello è J490. Secondo Gurman, il dispositivo sarà simile a un iPad ma sarà più economico e pensato per il controllo dell’ecosistema smart della propria abitazione oltre che per le chiamate tramite FaceTime (e, probabilmente, app di terze parti).

Alla base del modello ci sarà il nuovo HomeOS, un’evoluzione dell’attuale tvOS. Dovrebbe esserci, inoltre, la possibilità di sfruttare Apple Intelligence e di utilizzare Siri in una versione potenziata dall’AI, con nuove funzioni e la possibilità di un’interazione più completa e naturale.

La presenza di Apple Intelligence dovrebbe far pensare all’utilizzo di un chip recente (in grado di gestire le attività AI “on device“) e di una buona dotazione di memoria RAM. Questi elementi potrebbero incidere sul prezzo finale dello Smart Display anche se, al momento, non ci sono informazioni dettagliate.

Oltre alla versione J490, Apple starebbe lavorando anche a un secondo modello, noto internamente come J595, dotato di uno schermo più grande e di un braccio robotico. Questa versione, che riprenderà le stesse funzionalità del modello base, dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo superiore a 1.000 dollari.

Gli aspetti da chiarire sul nuovo Smart Display di Apple sono ancora diversi. Sulla scia di quanto visto con Apple Vision Pro, il successo del nuovo modello dipenderà anche dal posizionamento sul mercato. Un prezzo troppo alto per la versione base potrebbe limitarne l’adozione.

Smart Display di Apple: quando arriva

Al momento, non c’è ancora una data per il lancio del nuovo Smart Dispaly di Apple. Il debutto, di certo, non avverrà nel corso del 2024. Apple dovrebbe introdurre sul mercato il suo nuovo dispositivo soltanto nel 2025 ma sulla questione sarà necessario attendere aggiornamenti ulteriori nel corso delle prossime settimane.