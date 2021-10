Nuovi smartwatch Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3: fitness, fashion, funzionalità

Da anni Amazfit si è fatta un ottimo nome nel segmento di mercato degli smartwatch, ma fino ad oggi l’azienda cinese controllata da Zepp Health (ex Huami) aveva puntato solo sul rapporto prezzo/qualità. Adesso, con la presentazione dei nuovi smartwatch 2021 Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3, Amazfit ne approfitta per tentare un ardito riposizionamento. Tradotto: per entrare nell’elite dei produttori premium, senza alzare i prezzi.

Fitness, fashion e funzionalità sono le tre caratteristiche sulle quali Amazfit sta puntando tutto per provare a cambiare faccia, grazie anche alla collaborazione del brand di moda streetwear Heliot Emil e del giovane stilista Christian Cowan, che veste star del calibro di Lady Gaga, Beyoncé, Kendall Jenner, Nicki Minaj e Naomi Campbell. Che Amazfit guardi ai giovani come potenziali acquirenti dei suoi nuovi smartwatch, quindi, è abbastanza evidente. Lo fa con prezzi tutto sommato bassi e con tre prodotti ai quali non manca nessuna delle ultime tecnologie e funzionalità. Tre prodotti, tra l’altro, ben distinti tra loro e che non si sovrappongono affatto né per funzioni, né per design, né per cliente tipo.

Amazfit GTR 3 Pro: caratteristiche e prezzo

Amazfit GTR 3 Pro è il più evoluto e costoso dei tre nuovi modelli Amazfit: il prezzo di lancio è di 200 euro. Ha un quadrante tondo con schermo AMOLED Ultra HD da 331 punti per pollice e 1,45 pollici di dimensioni. La corona che circonda lo schermo viene usata, insieme ai due pulsanti laterali, per muoversi all’interno dell’interfaccia del nuovo sistema operativo Zepp OS.

L’orologio può monitorare oltre 150 attività sportive, e le riconosce automaticamente, e monitorare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue (SpO2), livello di stress e frequenza respiratoria. Tiene anche sotto controllo il sonno e il ciclo mestruale.

Su questo modello sono disponibili 150 quadranti diversi e la funzione Always-on-Display, in futuro ci sarà anche la possibilità di creare nuove watch face con un apposito kit per sviluppatori.

Dal punto di vista hardware si distingue per il GPS integrato, il WiFi e i 2,3 GB di memoria a disposizione per archiviare le proprie canzoni, da riprodurre direttamente dall’orologio e senza bisogno di portarsi dietro lo smartphone (necessario, però, per rispondere alle chiamate: Amazfit GTR 3 Pro ha il microfono e lo speaker integrati).

La batteria, da 450 mAh, promette fino a 12 giorni di autonomia col GPS spento. Il peso dell’orologio è molto basso: solo 32 grammi.

Amazfit GTR 3 Pro – Smartwatch Fitness – Schermo rotondo 1,45 pollici – Zepp OS

Amazfit GTR 3: caratteristiche e prezzo

Amazfit GTR 3 è una versione più economica di Amazfit GTR 3 Pro: ha uno schermo più piccolo, da 1,39 pollici, AMOLED HD e non ha l’altoparlante (quindi niente chiamate), né la possibilità di archiviare musica. Manca anche la connessione WiFi, non presente su questo modello.

Non cambiano, invece, le capacità di monitorare gli sport, anche automaticamente, né la batteria che, però, grazie al consumo inferiore dell’orologio permette una autonomia fino a 21 giorni. Non cambia il peso, sempre 32 grammi, né il sistema operativo Zepp OS e le modalità di interazione con l’interfaccia utente. Amazfit GTR 3 costa 150 euro.

Amazfit GTR 3 – Smartwatch Fitness – Schermo rotondo 1,39 pollici – Zepp OS

Amazfit GTS 3: caratteristiche e prezzo

Amazfit GTS 3 è ancora diverso dai due smartwatch Amazfit precedenti, a partire dal display: è quadrato, da 1,75 pollici, AMOLED Ultra HD. Scende di molto il peso, veramente minimo, e si ferma a soli 24,4 grammi. Restano le 150 modalità sport, con riconoscimento automatico.

Non ci sono, invece, l’altoparlante, il WiFi, la memoria per le canzoni mentre la batteria, da 250 mAh, promette un’autonomia di 12 giorni. Il prezzo di Amazfit GTS 3 è di 150 euro.