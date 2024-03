Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il nuovo CdS sta per ottenere l'ok definitivo andando a inasprire le sanzioni per l'uso del cellulare alla guida: ecco le novità

Fonte foto: Dusan Petkovic / Shutterstock

Il nuovo Codice della Strada (CdS), dopo l’approvazione da parte della Camera avvenuta nelle ultime ore e in attesa dell’ok del Senato, è sempre più vicino ad ottenere il via libera definito. Il testo introduce diverse novità per gli automobilisti e uno dei punti su cui si concentra il nuovo CdS è legato all’utilizzo del cellulare alla guida.

Con le nuove norme, infatti, arriveranno anche nuove sanzioni con l’obiettivo di contrastare la rischiosa pratica di utilizzare lo smartphone durante la guida. Per gli automobilisti sorpresi ad utilizzare lo smartphone è prevista una multa più salata oltre che provvedimenti ancora più pesanti in caso di recidività.

Nuovo CdS: più sanzioni per chi usa il cellulare

Uno degli obiettivi del nuovo CdS è il contrasto dell’uso dello smartphone durante la guida. La strada scelta per fermare questa pratica è rappresentata da un inasprimento delle sanzioni, con multe che diventeranno molto più salate per i recidivi.

Con il nuovo quadro normativo, in caso di uso dello smartphone alla guida, è prevista una multa di importo compreso tra 422 euro e 1.697 euro oltre alla sospensione della patente per un periodo compreso tra 15 giorni e 2 mesi. Tali sanzioni sono valide in caso di prima infrazione. Si tratta di un incremento sostanziale rispetto alle norme attuali che prevedono una multa compresa tra 165 euro e 660 euro per la prima infrazione.

In caso di comportamento recidivo sono previste multe più salate: gli automobilisti che saranno sorpresi nuovamente a utilizzare lo smartphone durante la guida riceveranno una multa che andrà da un minimo di 644 euro a un massimo di ben 2.588 euro oltre alla sospensione della patente per un periodo variabile tra 1 e 3 mesi.

In questo caso, inoltre, è prevista anche la decurtazione di 10 punti dalla patente. Da notare, inoltre, che per chi causa un incidente, i giorni di sospensione della patente per uso dello smartphone alla guida raddoppiano, fino a un massimo di 6 mesi.

L’ok definitivo sta per arrivare

Il nuovo CdS sta per ottenere l’ok definitivo. Toccherà al Senato approvare le novità previste dal nuovo disegno di legge, le cui caratteristiche sono state definite dal Consiglio dei Ministri lo scorso mese di settembre.

Il provvedimento non si limita solo al contrasto dell’uso degli smartphone alla guida ma include norme relative ad autovelox, piste ciclabili, sistemi anti-abbandono, guida in stato di ebbrezza, neopatentati e molto altro ancora. Dopo l’approvazione del Senato (che difficilmente dovrebbe effettuare modifiche al provvedimento), il nuovo CdS diventerà effettivo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra qualche settimana, quindi, il nuovo CdS dovrebbe diventare effettivo.