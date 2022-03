Nuovo iPhone economico disponibile su Amazon

Come annunciato da Apple l’8 marzo durante l’evento Peek Performance durante il quale è stato presentato, è disponibile da oggi in preordine il nuovo iPhone SE 3, o iPhone SE 2022, che Apple chiama semplicemente iPhone SE ma che per tutti è l’iPhone economico. Sempre nei limiti di economicità che può avere un prodotto Apple, naturalmente.

Da oggi in poi, quindi, chi vuole entrare nel mondo iPhone e vuole spendere meno possibile ha solo questa opzione: l’iPhone SE 5G con chip Apple A15 Bionic (lo stesso di iPhone 13, per capirci). Quasi tutto, chip a parte, resta identico al precedente iPhone SE 2 dell’aprile 2020 ma, a detta di Apple, le poche novità faranno una grandissima differenza per gli utenti che compreranno l’ultimo modello di iPhone. Come al solito, da politica commerciale di Apple, non tutte le specifiche tecniche di iPhone SE 2022 sono note e alcune si sapranno solo smontando fisicamente il telefono. Ad esempio non sappiamo quanto è grande la batteria di iPhone SE 3, particolare non da poco anche se Apple garantisce che l’autonomia di SE 3 sarà superiore a quella di SE 2. Nell’attesa di saperlo, vediamo le caratteristiche tecniche dell’iPhone economico 2022.

iPhone SE 2022: caratteristiche tecniche

iPhone SE 2022, esattamente come il predecessore, è uno smartphone con schermo LCD IPS da 4,7 pollici, con risoluzione 1.334×750 pixel e luminosità di 625 nit. Il vetro, sia all’anteriore che al posteriore, è lo stesso usato per gli iPhone 13 e 13 Pro ma Apple non dice chiaramente se si tratta del famoso “Ceramic Shield“.

Il design è identico al modello precedente, quindi la fotocamera frontale è inglobata nella cornice e c’è il Touch ID fisico per sbloccare il telefono, ma non il Face ID per lo sblocco con il volto.

C’è di buono, comunque, che iPhone SE 2022 è certificato IP 67 e, quindi, resiste molto bene alla polvere, agli schizzi d’acqua e anche a brevi immersioni (profondità massima di 1 metro, fino a 30 minuti).

Il nuovo chip A15 è affiancato da 4 GB di RAM, uno in più rispetto al modello 2020. Restano invece identici i tagli di memoria per lo spazio di archiviazione: 64, 128 o 256 GB. A15 è al momento il chip per smartphone più potente di Apple, quindi al nuovo SE 3 non mancherà potenza per diversi anni. Anzi: è probabile che non arriverà mai a spremere del tutto l’A15.

Uno dei campi in cui il nuovo processore farà la differenza è quello fotografico: le fotocamere di iPhone SE 2022 sono le stesse (12 MP al posteriore e 7 MP all’anteriore) di quelle del modello 2020, ma secondo Apple grazie a nuovi algoritmi di fotografia computazionale, elaborati dall’A15, gli scatti saranno decisamente migliori.

iPhone SE 2022: quanto costa

Il prezzo di iPhone SE 2022 è leggermente superiore a quello di iPhone SE 2020. Per la precisione costa 30 euro in più. Il modello da 64 GB costa 529 euro, quello da 128 GB costa 579 euro (ed è quello più equilibrato, in quanti a configurazione), quello da 256 GB costa 699 euro. Le consegne inizieranno il 18 marzo.

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/64 GB di memoria

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/128 GB di memoria

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/256 GB di memoria